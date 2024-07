L’OMEGA House Paris accueille Cindy Crawford et Kaia Gerber pour sa soirée d’ouverture

Les ambassadrices mondiales de la maison, Cindy Crawford et Kaia Gerber, ont participé à l’inauguration de l’OMEGA House.

Située à l’Hôtel de Poulpry, Maison des Polytechniciens, à quelques pas du Musée d’Orsay, l’OMEGA House Paris célèbre le rôle d’OMEGA en tant que chronométreur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle offrira un lieu dédié aux invités tout au long des Jeux Olympiques et servira de centre unique pour la marque suisse.

Lors de l’inauguration, Raynald Aeschlimann, Président et CEO d’OMEGA, a déclaré : « C’est une soirée que nous attendions avec impatience. Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau des spectateurs aux Jeux olympiques et de partager cet événement avec des amis comme Cindy et Kaia. Nous avons déployé beaucoup d’énergie et de passion pour faire de l’OMEGA House un endroit merveilleux où se retrouver pendant les Jeux de Paris 2024. »



Cindy Crawford est l’ambassadrice d’OMEGA la plus ancienne, ayant rejoint la marque en 1995. Au fil des ans, le mannequin légendaire a été régulièrement invité aux Jeux Olympiques, où elle a pu profiter des compétitons sportives aux côtés de sa famille. Depuis 2017, sa fille mannequin Kaia Gerber représente également la maison OMEGA et a transmis cette passion pour la marque à travers les générations.

Lors de la soirée d’ouverture de l’OMEGA House, Cindy a déclaré : « Paris est une ville que j’adore du fait ma carrière dans la mode. Être présente ici aujourd’hui, avec ma famille OMEGA aux Jeux Olympiques, est un moment vraiment sentimental. J’adore que la Maison soit située en plein cœur de cette ville hôte spectaculaire.»

Kaia a déclaré : « OMEGA fait toujours tout selon les standards les plus élevées. Nous le voyons lorsqu’ils chronomètrent les épreuves des Jeux olympiques, et nous le voyons ici dans chaque détail de la Maison. Je suis très honorée d’être ici pour la soirée d’ouverture. »



Ouverte jusqu’au samedi 10 août, l’OMEGA House met non seulement en valeur les 92 ans d’histoire de la marque dans le domaine du chronométrage, mais elle incarne également l’esprit des Jeux Olympiques. Pendant la journée, les membres peuvent se détendre dans divers espaces sophistiqués, où les événements sportifs sont retransmis sur grands écrans. Le soir, le lieu se transforme pour une série d’événements VIP et de soirées à thème, célébrés dans le plus pur style OMEGA aux côtés de la famille d’ambassadeurs de la maison