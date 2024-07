On a essayé le CMF Phone 1, cool et pas cher

Des composants internes abordables sous une coque modulaire en font une bonne affaire.

Ce que le monde de la technologie définit comme un smartphone bon marché a été ces derniers temps plus tendu qu’une corde élastique. Les bonnes affaires ponctuelles comme la série A de Google Pixel ont depuis longtemps atteint le territoire de milieu de gamme ; les quelques vrais combinés économiques qui restent utilisent un matériel pitoyablement faible et des conceptions à l’emporte-pièce. La sous-marque axée sur la valeur de Nothing veut changer cela.

Le CMF Phone 1 réduit le Nothing Phone 2a, déjà abordable, au strict nécessaire, sans compromettre l’utilisation quotidienne – ni lésiner sur les logiciels. Ensuite, il ajoute des éléments uniques qui le distinguent de la concurrence à bas prix, notamment des boîtiers interchangeables et un système d’accessoires diablement simple et modulaire. Et tout cela pour un bon 100 € de moins que le niveau maximum actuel des téléphones à petit budget.

Design et finition : tout est nickel

Le CMF Phone 1 est un changement de rythme rafraîchissant par rapport aux engins à dos en plastique vendu pour une somme similaire. Le boîtier extérieur de notre exemplaire noir est en polycarbonate – mais agréable, qui ne semble pas du tout bon marché, résiste bien aux empreintes digitales et est d’une adhérence rassurante. La bosse de la caméra de type Meccano est simple mais efficace, la marque CMF est super subtile et les vis exposées font allusion à la nature modulaire du téléphone.

Vous pouvez choisir entre les couleurs noir, vert clair, orange et bleu – les mêmes que celles du téléphone lui-même, bien que CMF ne vende que le Phone 1 bleu en Inde. Les versions Orange et Bleu ajoutent une couche extérieure en cuir végétalien.

Retirer le boîtier de crosse et en installer un autre est le travail d’une minute ou deux. Cela rend également l’accès à la batterie beaucoup plus facile que presque n’importe quel rival, à l’exception du Nokia G42, soucieux des réparations. Cependant, CMF n’a pas encore annoncé son intention de vendre des batteries directement aux clients.

Ensuite, il y a le port pour accessoires dévissable, qui vous permet de fixer des éléments comme des cordons ou des béquilles. Son point fort est l’étui pour cartes intelligent, qui remplace votre portefeuille et ajoute un anneau magnétique compatible MagSafe à l’arrière du téléphone. Il n’y a pas de chargement sans fil ici, mais pouvoir utiliser des perches à selfie, des supports d’anneau et des supports de téléphone MagSafe est une véritable aubaine pour un téléphone bon marché. De plus, avec cet accessoire en place, je peux pardonner le manque de NFC intégré, car vous pouvez effectuer des paiements sans contact à peu près de la même manière qu’avec un téléphone équipé de NFC.

Vous n’obtenez pas ici l’éclairage glyphe distinctif de Nothing – ceux-ci restent exclusifs aux modèles principaux du vaisseau mère. La construction modulaire limite également la résistance à l’eau à un indice de base IPX2, ce qui signifie que tout autre chose que des gouttes d’eau pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’électronique interne.

Un capteur d’empreintes digitales sous l’écran est une fonctionnalité bienvenue issue du milieu de gamme, à un prix où les concurrents optent généralement pour des capteurs latéraux intégrés à leurs boutons d’alimentation. Le capteur du Phone 1 a été tout aussi rapide à reconnaître nos empreintes que celui du Nothing Phone 2a.

Le CMF n’est pas moins compact que tout autre téléphone abordable, avec à peine plus de 8 mm d’épaisseur. Les côtés plats, semblables à ceux d’un iPhone, m’ont également donné beaucoup de choses à saisir, et leur poids est satisfaisant, malgré l’utilisation de plastique. Il a certainement plus de caractère que le Motorola G85 ou le OnePlus Nord CE4 Lite, qui coûtent tous deux environ 100 € de plus.

Écran et son : une clarté de premier ordre

Les téléphones économiques dotés d’écrans OLED sont comme des films Marvel nominés aux Oscars – ce n’est pas rare, mais loin d’être aussi courant qu’on pourrait le penser étant donné le nombre de films réalisés. Le Samsung Galaxy A25 se rapproche le plus du prix demandé du CMF Phone 1, mais seulement lorsqu’il est fortement réduit par rapport au prix conseillé. D’autres concurrents se contentent d’écrans LCD à résolution inférieure et à taux de rafraîchissement inférieur. Vous obtenez ici un sacré affichage pour votre argent.

À 6,67 pouces, il n’est qu’un peu plus petit que la gamme actuelle de téléphones phares, tandis que la résolution de 2 400 × 1 080 dépasse également son poids avec des images nettes et détaillées. Un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz s’active ensuite rapidement lors du défilement des pages Web et du balayage des écrans d’accueil Android ; cela contribue à rendre le téléphone très réactif aux pressions et aux entrées. On aurait cependant aimé avoir une option pour forcer 120 Hz en permanence.

C’est formidable de voir Nothing prendre en charge la norme Ultra HDR de Google, apportant un peu de punch et de luminosité supplémentaires à vos clichés lorsque vous parcourez votre galerie de photos. HDR10+ entre également en jeu pour le streaming de contenu, avec un pic de 2 000 nits donnant aux hautes lumières beaucoup d’impact tout en côtoyant des éléments plus sombres. Cela ne vous impressionnera pas comme le ferait un téléphone phare, mais il y a suffisamment de luminosité typique pour voir encore assez clairement à l’extérieur.

Il n’y a que deux modes de couleur parmi lesquels choisir : Alive et Standard. Le premier est un peu trop saturé à mon goût, et le second ne fait pas vraiment mouche en termes de balance des blancs. Un curseur de température de couleur ne donne pas non plus le meilleur contrôle sur l’image. Je n’appellerais pas cela l’affichage le plus précis du moment, mais il est difficile de se plaindre étant donné le coût.

C’est également largement vrai pour le haut-parleur unique à orientation vers le bas. Une configuration mono est décidément une bonne affaire ; L’amplification de l’écouteur aurait-elle vraiment ajouté beaucoup plus au coût du téléphone, ou réduit l’écart avec le Nothing Phone 2a, plus cher ? Le volume est assez correct et la clarté globale est correcte ; ne vous attendez simplement à rien en termes de basses ou à des aigus parfaitement propres lorsque vous le lancez.

Appareils photo : la simplicité est la meilleure solution

Il y a peut-être deux objectifs à l’arrière, mais le CMF Phone 1 ne vous permet d’en utiliser qu’un : un capteur 50 MP fourni par Sony avec stabilisation électronique de l’image (EIS). Rien ne prétend que le deuxième est un « capteur de portrait dédié avec zoom 2x », mais le couvrir avec un doigt ne montre que des différences mineures dans les effets de flou bokeh. Zoomer dans n’importe quel autre mode recadre simplement le capteur principal.

On ne pense pas que ce soit aussi inutile que les appareils photo macro à faible nombre de pixels que l’on trouve habituellement sur les téléphones d’entrée de gamme, vu combien de propriétaires de téléphones prennent des portraits par rapport aux gros plans extrêmes. De même, le flou de profondeur numérique utilisant un seul objectif peut désormais être assez convaincant. On se demande si une caméra ultra-large aurait été meilleure, ou si Nothing craignait de cannibaliser les ventes du Phone 2a.

Heureusement, l’objectif principal n’est pas en reste, capturant chaque nouvelle image rapidement. L’application appareil photo n’a montré aucun décalage non plus lors du passage à la caméra frontale perforée de 16 MP – ce qui affecte les téléphones à prix réduit d’autres marques. On aime également le choix des modes de couleurs Naturel et Vif, qui sont de plus en plus courants dans le monde du téléphone ; il plaira à la fois à ceux qui préfèrent des photos plus réalistes et à ceux qui insistent sur les couleurs vives à la Samsung.

La qualité d’image en lumière du jour est plutôt soignée, avec une exposition bien jugée, un contraste équilibré et une excellente définition de surface. Zoomez directement et ces détails ne tiennent pas aussi bien, mais surtout pour les bâtiments et les arbres éloignés. C’est une histoire similaire pour le zoom numérique 2x recadré. Cependant, rapprochez-vous physiquement de votre sujet et la clarté de l’image est très respectable. L’Ultra HDR peut encore être un peu OTT avec des reflets parfois, et les niveaux de bruit à l’intérieur sont tout simplement corrects.

Sans stabilisation optique de l’image, la photographie en basse lumière n’est pas à la hauteur du Phone 2a, plus cher de Nothing. Le mode nuit automatique est très rapide à activer, mais les sujets en mouvement sont très difficiles à capturer clairement. L’éclaircissement artificiel est tout aussi fort ici que sur le téléphone 2a, ce qui donne aux scènes faiblement éclairées un aspect beaucoup plus lumineux que la réalité.

En fin de compte, il s’agit d’un téléphone à 200 € – tant que vous ne vous attendez pas à des photographies phares, ni même à des photos qui rivalisent avec des merveilles de milieu de gamme comme le Pixel 8a, vous serez satisfait des appareils photo du CMF Phone 1.

Expérience logicielle : rien ne le vaut

NothingOS est notre version préférée de l’écran d’accueil d’Android depuis un certain temps maintenant. Aucune autre marque n’arrive à égaler son style à la fois minimaliste et fonctionnel. La cohérence de la conception est superbe, vous permettant de rendre monochromes les icônes d’applications tierces en quelques clics et de tout organiser soigneusement dans des dossiers ultra-personnalisables. Cela permet de compenser le manque d’étiquettes d’applications, même si vous pouvez les réactiver si vous avez du mal à trouver vos favoris.

Le logiciel est essentiellement le même que le Nothing Phone 2a, plus cher, y compris la liste complète des widgets personnalisables. On pensait que le raccourci de l’appareil photo n’était peut-être pas aussi utile ici, étant donné qu’il n’y a en réalité qu’un seul objectif arrière, mais vous pouvez toujours spécifier le zoom numérique ainsi que le mode couleur, les effets de filtre et la résolution photo. On n’a pas encore trouvé de meilleur widget musical intégré. Si vous passez beaucoup de temps à peaufiner la disposition de votre écran d’accueil, il n’y a rien de comparable.

Il fonctionne sous Android 14, sans aucune surcharge préinstallée. Mis à part une ou deux applications spécifiques à Nothing, tout le reste appartient à Google. Rien n’est allé trop loin non plus en matière d’IA. Il existe une version du nouveau créateur de fond d’écran généré par l’IA d’Android, et vous pouvez passer de Google Assistant à Gemini en quelques clics, mais c’est tout.

Nothing ne s’est engagé sur deux ans de mises à jour majeures d’Android et trois ans de correctifs de sécurité. Ce n’est pas trop mal par rapport à d’autres téléphones abordables, mais c’est un de moins que ce que vous obtiendrez d’un Nothing Phone 2a – qui a un matériel sous-jacent très similaire. C’est également loin du Pixel 8a ou de l’iPhone SE, plus chers.

Performances et autonomie : pas à court non plus

La décision de Nothing d’utiliser le matériel MediaTek pour le Phone 2a a été controversée par les fans, même si les tests ont révélé qu’il était parfaitement percutant pour un téléphone économique. On pense qu’il y aura moins de plaintes cette fois-ci. Le CMF Phone 1 est encore moins cher, mais son chipset Dimensity 7300 est incroyablement proche de son homologue lors des tests synthétiques. Les scores monocœurs et multicœurs de 1025 et 2895 dans Geekbench 6 le placent également devant le Honor Magic 6 Lite, qui était presque le double du prix du CMF au lancement. Un HMD Pulse Pro et son processeur Unisoq sont dans une ligue différente.

En fin de compte, c’est l’expérience utilisateur quotidienne qui compte le plus dans un téléphone économique – et sur ce plan, Nothing a tenu ses promesses. On n’a rencontré aucun décalage ni bégaiement majeur lorsque je naviguais entre mes applications les plus régulièrement utilisées. Certains téléphones plus exigeants ont mis un peu plus de temps à s’ouvrir que sur un téléphone plus cher, mais une fois chargés, on n’a eu aucun problème. Le multitâche en vue partagée était également une expérience décente.

Cela est dû en partie aux 8 Go de RAM installés sur notre unité de test. Il existe une variante d’entrée de gamme de 6 Go, mais elle n’est vendue qu’en Inde. Tous les territoires commencent avec 128 Go de RAM, la variante de 256 Go ne coûtant en principe que quelques dizaines d’euros de plus. Mais étant donné que vous pouvez utiliser une carte microSD à tout moment pour ajouter plus de capacité, nous ne sommes pas entièrement convaincus que cela vaut l’argent supplémentaire.

Le jeu n’est pas le point fort de ce téléphone, la plupart des titres 3D que l’on a essayés utilisant par défaut des paramètres graphiques faibles. Call of Duty Warzone Mobile ne donnerait même pas la possibilité de les augmenter davantage, même si le jeu était assez fluide à partir d’une nouvelle installation. Les jeux 2D s’en sortent bien mieux.

Une batterie de 5 000 mAh semble actuellement être la norme pour la plupart des téléphones, même les moins chers. Ici, Nothing est au rendez-vous, le CMF Phone 1 étant capable de faire le plein à 33W sur secteur en USB-C. Cependant, aucun bloc d’alimentation n’est inclus dans la boîte, ni aucun chargement sans fil à bord non plus.

Avec un chipset modeste fournissant l’énergie, nous n’avons eu aucun problème pendant une journée complète entre les recharges. En évitant beaucoup de streaming YouTube via la 5G et des jeux particulièrement exigeants, cela s’est prolongé jusqu’à une deuxième journée, même si j’étais alors dans le rouge à l’heure du déjeuner. Ce serait une performance décente pour un téléphone coûtant deux fois plus cher, donc ici, il est très bien reçu.

Verdict du CMF Téléphone 1

Avec des performances respectables, une batterie longue durée et un écran OLED d’une classe supérieure, le CMF Phone 1 présente les bases d’un téléphone économique. Il prend également des photos incroyablement nuancées – même si nous ne sommes pas convaincus que l’objectif secondaire fasse une différence colossale pour les portraits.

Le fait qu’il ajoute ensuite la prise en charge d’accessoires et de boîtiers modulaires, tout en maintenant le prix aussi bas qu’il l’a été, montre à quel point rien n’a été parcouru en très peu de temps. Si vous disposez d’un budget modeste mais que vous ne souhaitez pas une expérience utilisateur médiocre, cela devrait absolument être votre première escale.

Vous avez un peu plus d’argent à dépenser ? Il existe des concurrents qui coûtent à peine plus cher, mais promettent une année supplémentaire de support logiciel, ce qui signifie que vous pouvez attendre plus longtemps jusqu’à votre prochaine mise à niveau.