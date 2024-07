La montre Spinnaker x Bob l’éponge 25e édition limitée est taillée pour Bikini Bottom

Le plus grand crossover depuis Omega et Snoopy, la nouvelle montre Spinnaker Hass Automatic SpongeBob 25th est un must pour tout collectionneur.

Gardez vos Krabby Patties car la marque horlogère Spinnaker vient de dévoiler sa dernière collaboration avec le personnage bien-aimé de Nickelodeon, Bob l’éponge.

Créée pour célébrer le 25e anniversaire de la série emblématique (ce qui me fait nous sentir incroyablement vieux), la collection Hass Automatic Bob l’éponge 25e édition limitée est une série de montres qui promettent d’être le plus grand crossover depuis qu’Omega a mis Snoopy sur le cadran de la Speedmaster.

Laissez-nous vous dire pourquoi on a hâte d’acheter ces montres (et ce n’est pas seulement dû à la nostalgie). La collection comprend quatre variantes vibrantes : Bob l’éponge jaune, Patrick rose, Squidward vert et Mr. Krabs rouge.

Chaque montre capture l’essence des résidents les plus chers de Bikini Bottom, avec un cadran multicouche ludique présentant des personnages lumineux. Vous pouvez dire que ces montres ont été conçues avec une passion pour le matériau source.

Malheureusement, Spinnaker ne fabriquera que 300 pièces dans chaque modèle, ce qui signifie qu’un total de 1200 montres sont disponibles.

Spinnaker, une marque horlogère basée à Hong Kong, donne vraiment du fil à retordre aux Suisses et aux Japonais en matière de fabrication de belles montres.

Chaque pièce de cette gamme en édition limitée est dotée du mouvement automatique japonais fiable NH35 logé dans un boîtier en acier inoxydable 316L. (qui mesure 43 mm), ce qui donne des montres aussi durables que charmantes.

Le verre saphir résistant aux rayures offre une vue claire sur le cadran, tandis que les aiguilles et index lumineux suisses assurent la lisibilité même dans les profondeurs les plus sombres de Bikini Bottom. Avec une étanchéité de 30 ATM (300 mètres), vous pourrez emmener votre montre en voyage vers le célèbre ananas sous les mers.



Chaque montre est livrée dans un boîtier rigide spécial sur le thème de Bob l’éponge, ainsi qu’ave un bracelet en acier inoxydable solide ainsi qu’un bracelet en silicone supplémentaire, garantissant polyvalence et confort.

Les montres Spinnaker x Bob l’éponge seront disponibles pour 420 € exclusivement sur le site Spinnaker à partir du 26 juillet 2024.