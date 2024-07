Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront diffusés sur France 2 UHD en son immersif Dolby Atmos

France Télévisions, diffuseur officiel, s’associe à Dolby pour offrir dès le 24 juillet une expérience inédite en diffusant les Jeux Olympiques sur France 2 UHD (chaîne 52 de la TNT) en son immersif Dolby Atmos natif, incluant la prestigieuse cérémonie d’ouverture sur la Seine.



Pour la première fois, France Télévisions proposera une diffusion de cet événement sportif incontournable en Dolby Atmos 5.1.4, avec audio description et amélioration des dialogues. Bien que le Dolby Atmos ait déjà été utilisé pour d’autres événements sportifs de renom, c’est une première pour les Jeux Olympiques en France.



Dolby Atmos révolutionne la manière dont les téléspectateurs vivent les événements sportifs en direct. Grâce à sa capacité à créer un environnement sonore tridimensionnel, Dolby Atmos place les auditeurs au cœur de l’action, qu’il s’agisse des applaudissements de la foule, des bruits de terrain ou des commentaires. Les détails sonores sont reproduits tout autour et au- dessus des spectateurs afin de créer un son immersif, clair et profond. Grȃce à Dolby Atmos, les téléspectateurs vivront une expérience télévisée plus réaliste.



France Télévisions et Dolby permettent aux spectateurs de vivre les Jeux Olympiques avec une immersion sonore totale, ressentant toute l’ambiance du stade comme jamais auparavant. Les supporters pourront profiter de cette expérience sonore unique pour toutes les épreuves, y compris la cérémonie d’ouverture, via la chaine France 2 UHD, lancée en début d’année par France Télévisions.



Jacques Donat-Bouillud, Directeur de la Distribution déclare que « France Télévisions est fier de diffuser les Jeux Olympiques de Paris 2024 en Ultra-Haute Définition et en Dolby Atmos, garantissant à tous les Français un spectacle immersif d’une qualité exceptionnelle ». Anaïs LIBOLT, Directrice Broadcast & Content Europe de Dolby ajoute « Nous sommes très heureux d’offrir au public la possibilité de profiter des Jeux Olympiques en son immersif natif Dolby Atmos. C’est une très belle expérience sonore immersive et nous sommes honorés de collaborer avec France Télévisions sur ce superbe projet qui va marquer l’histoire ».



En coulisses, cette expérience est rendue possible par le codec Dolby AC-4 fraîchement déployé sur la TNT UHD. France Télévisions a également mis en place un nouveau système de contrôle de l’audio de bout-en-bout, permettant dynamiquement de changer l’expérience offerte aux téléspectateurs. Le fabriquant des solutions de compression et de diffusion vidéo français Ateme, a œuvré pour rendre cela possible.