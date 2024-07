La légendaire guitare des Sex Pistols au Matt’s Guitar Shop

Quand l’histoire du punk s’écrit de nouveau… Le Matt’s Guitar Shop, marchand et chasseur de guitares d’exception à Paris spécialisé dans les instruments ayant appartenu à des artistes, vient d’accueillir dans sa collection particulière l’une des guitares les plus emblématiques de la scène rock récente : la Gibson Les Paul Custom de Steve Jones des Sex Pistols. Après des années passées dans l’ombre d’un hangar de stockage, cette guitare a refait surface aux Etats-Unis, avant que le Matt’s Guitar Shop ne parvienne à la faire rapatrier en France. Ayant pour philosophie de préserver et de partager l’héritage culturel de ces pièces d’histoire, elle est vouée à être prêtée, jouée, appréciée par des artistes et des passionnés actuels. Loin de la conserver comme un objet de convoitise derrière une vitrine, elle est amenée à inspirer de nouveau des centaines de passionnés.



Il tenait à cœur au Matt’s Guitar Shop de dévoiler le nouveau joyau de sa collection dans un cadre approprié et cohérent. C’est donc le 18 juin 2024 sur la scène de l’Accor Arena de Paris qu’un nouveau chapitre s’est ouvert pour cette guitare emblématique. Le concert de Green Day était une scène idéale pour faire résonner une nouvelle fois toute la fureur et la rage de cette Les Paul unique en son genre. Après une restauration menée en urgence en Allemagne de l’un de ses micros, elle a ainsi fait son retour dans l’histoire entre les mains de Billie Joe Armstrong, leader de Green Day – fidèle héritier du punk. Ajoutant au pedigree punk de l’instrument, il l’a utilisé sur le tube politiquement engagé Know Your Enemy (2009) ainsi que sur plusieurs titres de leur dernier album, Saviors (2024).