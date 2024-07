Nike Jam, la première chaussure créée pour le break dance

Cet été, avant l’arrivée des breakers sur la plus grande scène du monde, lors des JO de Paris 2024, Nike présente une collection de chaussures et de vêtements conçue pour célébrer leur style sans compromis.

Au centre de la collection se trouve la Nike Jam, la première chaussure conçue spécifiquement pour les breakers – des athlètes qui se déplacent dans les baskets Nike depuis des années. Parallèlement à la Jam, une gamme complète de vêtements Nike Sportswear préférés des breakers a été conçue pour offrir une protection et une mobilité accrues dans des styles inédits dessinés par Futura, artiste et collaborateur de longue date de Nike.



La Jam est le fruit de six années d’innovation de la part de Nike, basée sur des tests approfondis dans le laboratoire de recherche sportive de Nike et sur l’expérience de breakers à tous les niveaux du sport. La Jam optimise la capacité des breakers à glisser sur les surfaces de compétition lisses ainsi que sur le béton et l’asphalte. La construction de sa semelle intermédiaire en mousse permet aux breakers de bénéficier d’un amorti protecteur important. Et sa semelle en caoutchouc offre la sensation de proximité au sol dont les breakers ont besoin pour être au top de leurs performances.

“Les breakers peuvent apprécier beaucoup de choses dans cette chaussure”, déclare l’athlète Nike Logistx Edra. “La Jam est le type de chaussure que je porterais à chaque fois que je fais du break – que ce soit pour m’entraîner, pour cypher ou pour me détendre – en raison de son adhérence et de sa durabilité. Le Swoosh à l’envers est l’un des détails les plus intéressants, car le fait de changer de direction et d’aller à l’envers est tout à fait unique dans notre métier. Il y a tellement de façons pour cette chaussure de rendre hommage, et les réflecteurs, le mesh et les différents tissus sur l’empeigne apportent une touche agréable.”



Les concepteurs de Nike ont intégré ces avantages uniques en termes de performances dans une silhouette élégante qui rend hommage à ses racines et que les athlètes peuvent porter en toute confiance sur et en dehors du terrain. Le coloris noir et gomme de la Jam s’inspire de l’équipement de la platine et du micro que les DJ et MC hip-hop utilisent pour créer l’ambiance, tandis que le coloris tan et noir fait référence aux casseurs en carton utilisés pour se protéger des surfaces imprévisibles. Un troisième coloris blanc et noir, créé en partenariat avec Futura, reprend sa pièce emblématique Break Train de 1980 dans un design exclusif et réimaginé.

“Dans la continuité de mes collaborations avec Nike, je suis très honoré et reconnaissant d’avoir été choisi pour participer à cette collection”, déclare Futura. “Le résultat est incroyable. La Jam est un tout nouveau modèle magnifique qui a été créé de A à Z pour répondre aux attentes des danseurs eux-mêmes et leur permettre de se sentir à l’aise.”

Cet engagement au service de l’athlète s’étend à toute la collection de vêtements, qui comprend des kits de fédération pour les États-Unis, la Corée et le Japon, ainsi que des hauts, des bas et des accessoires pour les breakers et les fans de hip-hop du monde entier. Bien qu’il existe des différences subtiles entre les tenues des fédérations des différents pays, Nike a opté pour un design cohérent qui met l’accent sur le rassemblement des athlètes sur la scène mondiale, en insérant une citation, “connecting souls across the world who move with the rhythm”, dans la doublure intérieure de la plupart des pièces.

Les designers ont créé la collection en gardant à l’esprit la durabilité, la mobilité et la performance, en ajoutant une deuxième couche de tissu dans les zones d’usure du sweat à capuche, par exemple, et en augmentant la mobilité en allongeant les manches et les jambes des pantalons dans toute la ligne de vêtements. Les créateurs ont également utilisé la technologie Nike Dri-FIT ADV pour garder les athlètes au sec et au frais.

En créant la collection, Nike et Futura ont réimaginé certaines des œuvres d’art les plus acclamées de l’artiste et ont incorporé de nouveaux designs inspirés de sa pièce Break Train, des éclaboussures du sol de son studio et de sa signature emblématique, de ses atomes et de ses personnages.



“Je suis très enthousiaste pour les athlètes qui vont porter ces vêtements”, déclare Futura. “Nous repoussons les limites de ce qui est possible du point de vue de la fabrication et de la conception, et tout le monde chez Nike a été à la pointe du progrès pour que la collection soit la meilleure possible. Je sais que nous sommes tous fiers de ce que nous avons fait, mais en fin de compte, nous faisons cela pour les athlètes.”

La collection de vêtements Nike Jam and breaking sera disponible dans le monde entier le 16 juillet sur nike.com et dans certains magasins de détail. Les kits des fédérations américaine, coréenne et japonaise seront disponibles dans le monde entier le 1er août sur nike.com et dans certains magasins. Le coloris Nike Jam Futura sortira à l’automne 2024.