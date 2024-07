Zenith dévoile la DEFY Skyline Skeleton en céramique blanche

Dotée d’un cadran ajouré et d’un mouvement squelette bleu, cette montre combine design moderne et robustesse. Étanche à 100 mètres, elle est idéale pour toutes les activités estivales. Le cadran squeletté en forme d’étoile à quatre branches ZENITH est doté d’un indicateur unique des 1/10e de seconde à 6 heures. Animée par le calibre automatique El Primero 3620 SK, la montre proposée à 18 300 € offre une réserve de marche de 55 heures. Le bracelet en céramique blanche s’accompagne d’un second bracelet en caoutchouc blanc, facilement interchangeable.

Descendante moderne de la toute première montre bracelet ZENITH DEFY de 1969, la

DEFY Skyline conjugue harmonieusement le passé et le présent : lignes architecturales

audacieuses et robustesse à toute épreuve sont les principales caractéristiques de la

collection. Pour cette édition DEFY Skyline Skeleton, le cadran symétriquement ajouré et le

mouvement squelette sont habillés de céramique blanche immaculée : une première dans

la collection DEFY Skyline. Avec une alternance de surfaces polies et satinées, la boîte et la

lunette dodécagonale en céramique blanche, très résistante aux rayures, donnent une

interprétation saisissante du style polyvalent de la DEFY. Grâce à une étanchéité à

100 mètres, il n’y a aucune activité estivale proscrite pour la DEFY Skyline Skeleton en

céramique blanche.

Le boîtier en céramique blanche de la nouvelle DEFY Skyline Skeleton est parfaitement

complété par un cadran ajouré et un mouvement squelette d’un bleu intense. Jouant de la

lumière pour arborer des nuances de bleu sans cesse différentes, le cadran ajouré prend

la forme de la célèbre étoile à quatre branches ZENITH de 1969, un motif récurrent au sein

de la collection DEFY. Il dévoile le mouvement squelette El Primero 3620 SK, lui-même

revêtu du bleu nuit signature de ZENITH. À la place de la petite seconde traditionnelle, la

DEFY Skyline affiche le premier et unique indicateur permanent des 1/10e de seconde au

monde, muni d’une aiguille qui fait sa rotation en 10 secondes, servant de rappel subtil

pour profiter de chaque instant cet été.

Conçue dans un souci de polyvalence, la DEFY Skyline Skeleton en céramique blanche se

présente sur un bracelet intégré en céramique blanche, parfaitement adapté aux contours

du poignet, qui adopte les finitions polies et satinées du boîtier. ZENITH fournit un

deuxième bracelet, en caoutchouc blanc brillant assorti à la céramique, d’où la pertinence

de l’ingénieux mécanisme de changement rapide qui ne nécessite aucun outil.

La DEFY Skyline Skeleton en céramique blanche est animée par le calibre automatique

haute fréquence squelette El Primero 3620 SK, avec indication des 1/10e de seconde

directement commandée par l’échappement cadencé à 5Hz. Il est doté d’une réserve de

marche d’environ 55 heures et d’un mécanisme stop-seconde, pour un réglage précis

l’heure.