Saint Laurent Rive Droite et XGIMI annoncent l’Horizon Ultra Saint Laurent Edition

Saint Laurent Rive Droite est fier d’annoncer sa collaboration avec XGIMI, un innovateur de premier plan dans le domaine des vidéoprojecteurs de haute technologie. A cette occasion, Anthony Vaccarello, le Directeur de la Création de Saint Laurent, a réimaginé, en collaboration avec XGIMI, le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra dans une exquise version reliée en cuir, un design unique reflétant l’élégance et la sophistication intemporelles.

Depuis sa création en 2013, XGIMI est à la pointe de l’innovation, produisant des vidéoprojecteurs de pointe qui offrent des expériences audiovisuelles véritablement immersives. Cette collaboration avec Saint Laurent Rive Droite porte leur expertise à de nouveaux sommets, combinant technologie d’avant-garde et design luxueux.

Le vidéoprojecteur HORIZON Ultra Saint Laurent est équipé des dernières technologies 4K et Dolby Vision pour une expérience cinématographique authentique avec une précision des couleurs inégalée et une qualité d’image exceptionnelle. Cette collaboration représente la fusion parfaite de la mode et de la technologie, offrant aux consommateurs une expérience visuelle inégalée, enveloppée dans le style caractéristique de Saint Laurent.

Le vidéoprojecteur HORIZON Ultra Saint Laurent sera disponible exclusivement chez Saint Laurent Rive Droite à Los Angeles, chez Saint Laurent Babylone et sur YSL.COM.