Cabasse et Triangle présentée à La FNAC et à La bulle acoustique

Développée en collaboration avec l’architecte-designer Jean-Pierre Travers, la Bulle Acoustique offre aux amateurs et passionnés de musique une expérience auditive isolée de toute nuisance environnante. Son acoustique intérieure est conçue pour offrir une transparence et une neutralité sonore maximales afin d’écouter chaque produit au meilleur de ses capacités. Grâce à un agencement des enceintes en arc de cercle, elle permet de comparer très facilement le son des différents systèmes dans les meilleures conditions.



Accompagnés par un vendeur expert en son, les clients peuvent ainsi y découvrir une large sélection de produits répondant à leurs besoins, sur des critères esthétique, sonores et pratiques. C’est avec la volonté de mettre la qualité audio au cœur de son offre que la Fnac continuera de proposer au sein de cet espace le meilleur des nouveautés disponibles sur marche. “La Bulle Acoustique de la Fnac est un concept unique en France, explique Stéphane Gissy, Chef de produit hi-fi Fnac Darty. Avec cet écrin sonore, nous proposons un lieu expérientiel, dans lequel le public apprécie découvrir, grâce à des écoutes spécifiques, les toutes dernières innovations audio premium, sélectionnées par nos experts. Nous sommes ravis de présenter The Pearl Myuki de Cabasse et Capella de Triangle, deux

produits innovants qui concentrent toutes les technologies du moment en termes de connectivité, de qualité de son premium et de design.”

Cabasse propose un nouveau modèle d’enceinte active haute résolution, utilisable seule ou en stéréo, venant compléter la gamme luxury audio multiroom The Pearl. Connectée, ultra-compacte (18 cm) et élégante, cette enceinte résidentielle permet de profiter des meilleures technologies acoustiques partout dans la maison. Malgré ses petites dimensions, cette nouvelle enceinte est dotée d’un son à la fois équilibré et puissant, grâce notamment à ses nouveaux haut-parleurs capables de jouer jusqu’à 109 dB crête stéréo. Dotée d’une batterie de 12 heures d’autonomie, elle peut être utilisée sans aucun câble d’alimentation, sur une terrasse, ou en déplacement grâce à sa sacoche. Avec son design lifestyle, aux formes arrondies, THE PEARL MYUKI est une enceinte élégante, qui s’intègre dans tout type d’intérieur. Elle est disponible en finition noir mat ou blanc.

Capella est un bijou sonore et esthétique qui fait rayonner la musique de l’utilisateur. Ces enceintes actives stéréo incarnent le projet le plus ambitieux des systèmes audio connectés haut de gamme de la manufacture française. Fusion parfaite du savoir-faire acoustique TRIANGLE et des dernières technologies audio, les Capella intègrent ce qu’il se fait de mieux en termes d’amplification et de diffusion du signal sonore. Cela donne naissance à un système complet, tout-en-un aux performances inouïes, restituant chaque son avec une énergie colossale et une finesse exquise. Cette prouesse technique est sublimée dans un coffret bois aux mille et une nuances pour une touche de luxe et de design raffinée