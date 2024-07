Fender et Teufel présentent trois Rockster

L’alliance entre les enceintes Bluetooth haut de gamme de Teufel et la légendaire marque Fender, célèbre parmi les guitaristes.

Fender Musical Instruments Corporation, fabricant emblématique de guitares et d’amplificateurs, s’associe à Lautsprecher Teufel pour présenter la série Fender x Teufel Rockster. Ce trio d’enceintes Bluetooth haut de gamme promet pour une qualité de son exceptionnelle en toutes circonstances.

« Fender x Teufel est une collaboration fantastique, car les deux marques sont passionnées par le son d’exception », déclare Justin Norvell, Vice-président exécutif, Produit, FMIC. « Lorsque nous apposons le nom Fender sur un produit, nous devons vraiment y croire et être convaincus d’une qualité sonore hors normes. Nous nous sommes associés à Teufel parce qu’ils fabriquent des produits de grande qualité au son premium. »

Les trois enceintes Rockster AIR 2, CROSS et GO 2 répondent à différents besoins en matière d’écoute, que ce soit à la maison ou en déplacement : de la performance adaptée à la scène du Rockster AIR 2 à l’ultra portabilité et l’étanchéité de la Rockster GO 2. Elles partagent toutes la qualité sonore et la puissance de Teufel ainsi qu’une touche vintage avec le logo Fender chromé classique et le médiator Fender inclus.



• Fender x Teufel Rockster AIR 2, à 699,99 euros : Une enceinte pour les fêtes et les événements live et la scène. Sa batterie haute capacité permet une lecture de plusieurs heures à volume maximum.

• Fender x Teufel Rockster CROSS, à 349,99 euros : Offrant une technologie audio de pointe et équipé d'une batterie puissante, elle résiste aux éclaboussures et offre une combinaison idéale de portabilité et de son stéréo puissant. La technologie Dynamore de Teufel permet une scène sonore exceptionnellement large. De plus, une sangle de guitare originale de Fender rend le transport plus pratique.

• Fender x Teufel Rockster GO 2, à 149,99 euros : La plus petite enceinte Rockster, avec son boîtier antichoc, elle est parfaitement adaptée à toutes les aventures et offre un son riche en basses malgré sa taille compacte, grâce à la technologie Dynamore. La Fender x Teufel Rockster GO 2 est protégée contre la poussière et l’eau selon la norme IP67 et résiste à la fois à une forte pluie et à une chute dans la piscine sans subir de dommages.

Depuis sa création en 1946, Fender a solidifié sa position de leader dans l’innovation acoustique. Avec des nouveautés telles que des amplificateurs révolutionnaires, la guitare Lap-Steel, et le lancement des guitares emblématiques Telecaster et Stratocaster, le fondateur Leo Fender a révolutionné la chaîne de signal et transformé irrévocablement le paysage musical. Cette année marque le 70e anniversaire de la Stratocaster.

Lautsprecher Teufel a été fondé en 1979 à Berlin et a commencé par vendre des haut-parleurs. Aujourd’hui, Teufel est largement reconnu bien au-delà des frontières de l’Allemagne pour ses produits audios tendances et performants au design affirmé

Sous le slogan “Here to be Heard”, les deux marques emblématiques se sont associées pour créer des enceintes d’une qualité sonore et d’un design exceptionnel. La longue expérience de Teufel dans la fabrication d’enceintes fusionne avec le design américain classique des guitares et amplificateurs Fender.