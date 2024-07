OnePlus dévoile ses nouveaux produits phares le 16 Juillet

OnePlus lève aujourd’hui le voile sur les produits phares de son événement estival, prévu le 16 juillet à Milan et qui sera diffusé en direct sur YouTube.



Au programme, quatre nouveautés technologiques :

• Le OnePlus Nord 4, premier smartphone 5G entièrement métallique,

• La tablette haut de gamme OnePlus Pad 2,

• Les écouteurs au coût abordable OnePlus Nord Buds 3 Pro et

• La montre connectée légère OnePlus Watch 2R.



A cette occasion, OnePlus s’est associé à TUMI, fabricant renommé de sacs et valises, pour une édition limitée de produits co-brandés. Les précommandes du OnePlus Nord 4 en Europe donneront accès au sac bandoulière « TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag » et à la valise cabine « TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on », deux produits élégants et fonctionnels qui reflètent la durabilité et le design tendance du OnePlus Nord 4, qui arbore une conception monocoque entièrement métallique.

“La collaboration entre TUMI et OnePlus allie harmonieusement durabilité et excellence du design, créant des voyages connectés qui fusionnent innovation et envie de voyager. Le matériau en aluminium emblématique de TUMI et les compartiments fonctionnels rencontrent la technologie de pointe de OnePlus, cette collaboration s’adresse à l’explorateur moderne”, déclare Bintou Tounkara, Responsable Marketing et E-commerce TUMI Europe.

Les utilisateurs qui précommanderont le prochain OnePlus Nord 4 via OnePlus.com auront la possibilité de recevoir un sac à bandoulière Persia exclusif co-marqué OnePlus, jusqu’à épuisement des stocks. Le bagage à main international Tumi 19 Degree Aluminum sera offert à quelques utilisateurs chanceux qui précommanderont le OnePlus Nord 4 via un mécanisme de tirage au sort. Il s’agira également d’un tirage au sort parmi la communauté qui assistera à l’événement de lancement à Milan, en Italie, le 16 juillet.