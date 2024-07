Une Swatch Colors of joy pour l’été

Plus c’est grand, plus c’est beau – surtout quand il s’agit de s’amuser l’été, de vivre des moments inoubliables et de faire le plein de bonnes ondes. Chez Swatch, l’été est le moment de s’évader de la routine et d’ajouter de la couleur dans sa vie. Pour davantage de liberté et de légèreté, du matin jusqu’au soir.



C’est pourquoi Swatch lance sa toute nouvelle collection COLORS OF JOY. Les six modèles BIG BOLD surdimensionnés s’adressent aux personnalités intrépides et à ceux qui aiment se démarquer. BIG BOLD, c’est une attitude, un état d’esprit, une façon d’être créative.



Déclinées dans une gamme de couleurs transparentes fraîches, amusantes et pleines de peps, ces montres sont faites pour être portées partout, avec tout. Elles sont définitivement prêtes à tout !



Du boîtier au bracelet, de la lunette au verre et même au cadran : les montres sont fabriquées à partir de matières biosourcées. Légères, colorées, transparentes, confortables et étanches : elles sont parfaites pour les vacances ! Pour la première fois, le bracelet intégré, moulé par injection, se présente avec une boucle papillon biosourcée qui garantit un maximum de légèreté. Swatch a réinterprété cette caractéristique traditionnelle de l’horlogerie haut de gamme avec ses matières brevetées – pour un rendu unique à voir et à toucher, la qualité suisse en plus.



Modèle BIG BOLD

Boîtier rond 47mm transparent en matériaux biosourcés

Cadran transparent avec mécanisme apparent

Aiguilles noires glow-in-the-dark et trotteuse contrastante

Bracelet transparent en matériaux biosourcés avec boucle déployante

Mouvement à quartz

Prix : 130 €