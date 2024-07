Un vynil McIntosh Session Volume 1

Présentant des compositions originales enregistrées exclusivement pour McIntosh, ce nouvel album jazz allie la qualité audio de McIntosh à l’authenticité des enregistrements en direct sur bande.

McIntosh Laboratory annonce aujourd’hui la sortie de McIntosh Session Volume 1, un album jazz de huit compositions originales du quatuor de Peter Erskine. Pour cet enregistrement, et après des décennies de collaboration, le batteur Peter Erskine, le pianiste Alan Pasqua et le bassiste Darek Oles, nominés aux Grammy Awards 2022 pour leur enregistrement “Live In Italy”, sont rejoints par Bob Mintzer, saxophoniste et membre fondateur des Yellowjackets (cf. à propos en bas de CP). Cet album vise à offrir le meilleur enregistrement possible, en conservant l’art et la passion des sessions de studio, avec une performance intime et pure du jazz.

McIntosh Session Volume 1 a été enregistré au Studio A du Henson Recording Studio à Los Angeles et masterisé à Sterling Sound à Nashville. Enregistré sur bande analogique, cet album promet une expérience d’écoute haute fidélité, reproduisant parfaitement la performance et le son du quatuor. Chaque étape de sa création, de l’enregistrement au mastering, a été soigneusement supervisée par une équipe d’experts pour capturer la richesse d’une performance en direct.

“Cet album, produit et mixé pour capturer l’essence de la musique live, allie la qualité sonore premium de McIntosh à l’authenticité des enregistrements en direct sur vinyle, tout en célébrant le 75ème anniversaire de la marque.” déclare Charlie Randall, président de McIntosh. “McIntosh Sessions Volume 1 nous ramène à une époque où les artistes enregistraient en direct en analogique, créant un son riche et chaleureux. Cette collaboration entre McIntosh et Sterling Sound repousse les limites de l’enregistrement haute fidélité, favorisant une connexion authentique avec les artistes.” ajoute Scott Burnett, co-producteur de McIntosh Sessions Volume 1.



TRACKLIST DE L’ALBUM 33-1/3 – Face A

1 Leaving LA (du film Sacramento) (Peter Erskine, Erko Music, BMI) – 3:23

2 Blues For Old Friends (Darek Oles, LA Jazz Quartet Music, BMI) – 6:43

3 Chilipso (Alan Pasqua, Itsall Music, BMI) – 4:48

4 Gumbo Time (Alan Pasqua, Itsall Music, BMI) – 3:39

33-1/3 – Face B

1 Into The Dark (Darek Oles, HNH and Buster Ann Music, ASCAP) – 5:14

2 A Few Good Notes (Bob Mintzer, Mintzer Music, ASCAP) – 4:16

3 David’s Blues (Peter Erskine, Erko Music, BMI) – 6:07

4 The Folks (Alan Pasqua, Itsall Music, BMI) – 4:22

45 – Face A

1 Leaving LA (du film Sacramento) (Peter Erskine, Erko Music, BMI) – 3:23

2 Blues For Old Friends (Darek Oles, LA Jazz Quartet Music, BMI) – 6:43

45 – Face B

1 Into The Dark (Darek Oles, HNH and Buster Ann Music, ASCAP) – 5:14

2 A Few Good Notes (Bob Mintzer, Mintzer Music, ASCAP) – 4:16

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE L’ALBUM

• Production AAA

• Pressage vinyle premium HQ-180 grammes par RTI

• Comprend un LP 12″ 33-1/3 RPM avec les 8 chansons plus un EP 12″ 45 RPM avec 4 des 8 chansons

• Emballé dans une pochette à rabat Old Style® Tip-On de Stoughton Printing



McIntosh Sessions Volume 1 est en vente dès aujourd’hui. ll est disponible exclusivement chez les revendeurs et distributeurs agréés McIntosh au prix de 225 €