Motorola Razr 50 : Fermez le clapet !

Motorola célèbre le 20e anniversaire du RAZR V3 en dévoilant la gamme Razr 50, qui combine un design élégant, des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées et des couleurs tendances grâce au partenariat avec Pantone.

Les modèles Razr 50 Ultra et Razr 50 sont conçus pour enrichir l’expérience utilisateur et s’adapter aux modes de vie contemporains. Grâce à leurs grands écrans externes, ces smartphones pliants facilitent les tâches quotidiennes avec l’aide de l’IA, tout en offrant des fonctionnalités pratiques, telles que la personnalisation des écrans et des options de photographie avancées. Motorola continue de se plier en quatre pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeant

Le Motorola Razr 50 Ultra se distingue par son écran interne qui continue d’offrir une expérience visuelle immersive avec une qualité d’image supérieure. Son écran externe pOLED de 4 pouces, le plus grand de sa catégorie, offrira une résolution exceptionnelle et une utilisation intuitive sans avoir à déplier le smartphone. L’écran externe propose une nouvelle interface UX avec des options de personnalisation avancées avec divers cadrans de montre et thèmes, pour refléter le style unique de chaque utilisateur. Le taux de rafraîchissement de 165Hz assure une fluidité impressionnante pour toutes les interactions.

Côté photographie, le Razr 50 Ultra est équipé d’un système de caméra haute résolution de 50 MP avec des fonctionnalités AI avancées pour des photos et vidéos de qualité supérieure. Le capteur principal bénéficie d’une stabilisation optique pour des prises de vue nettes et détaillées. Le téléobjectif de 50 MP avec zoom optique x2 permet de capturer des portraits détaillés même à grande distance. La caméra frontale de 32 MP, quant à elle, assure des selfies de haute qualité avec des fonctionnalités AI améliorées pour des visages naturels et lumineux.

Au niveau performance, le Razr 50 Ultra est équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, offrant puissance et réactivité. Sa batterie de 4000 mAh supporte la charge rapide 45W et sans fil 15W, garantissant une utilisation prolongée et sans interruption tout en disposant d’une charge inversée de 5W. Les capacités audio sont améliorées, avec des haut-parleurs stéréo optimisés et le support de Dolby Atmos, offrent un son riche et immersif. Le Razr 50 Ultra est conçu pour résister aux aléas du quotidien avec une parfaite résistance aux chutes et aux rayures grâce au Corning Gorilla Glass Victus et une protection contre l’eau certifiée IPX8. La charnière redessinée offre une ouverture et une fermeture fluides, renforçant la durabilité et la praticité de l’appareil.