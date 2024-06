Garmin Edge 1050, le compteur de vélo le plus brillant

Garmin a annoncé aujourd’hui le lancement du Edge 1050, son compteur de vélo le plus brillant, le plus performant et le plus connecté jamais conçu.

Doté d’un écran tactile, l’Edge 1050 combine navigation avancée, suivi des performances, assistance aux cyclistes et connectivité intelligente. Il dispose d’une batterie assurant une autonomie allant jusqu’à 20 heures pour un usage intensif et jusqu’à 60 heures en mode économie d’énergie. L’Edge 1050 est proposé à 749,99 €. Grâce à ses nombreuses fonctions d’entraide, les cyclistes peuvent recevoir des alertes sur les dangers de la route signalés par les autres utilisateurs, consulter la messagerie intégrée et voir les classements pendant les sessions GroupRide.De plus, de nouvelles fonctionnalités telles que la création de parcours directement sur l’appareil, Garmin Pay, et le haut-parleur intégré enrichissent l’expérience utilisateur.

« Nous sommes ravis de présenter notre compteur de vélo le plus performant et le plus avancé à ce jour : l’Edge 1050, explique Dan Bartel, vice-président des ventes monde Garmin. Offrant une expérience exceptionnelle pendant les trajets, une navigation avancée et des fonctions axées sur la communauté, notre tout dernier compteur de vélo est conçu pour garder la motivation des cyclistes intacte, qu’ils planifient une sortie en groupe avec des amis ou une longue aventure en solo. »

« Au fil des années, j’ai vu passer de nombreuses versions du Edge, mais aucune ne m’a autant enthousiasmé que le 1050, explique Timothy O’Donnell, triathlète professionnel et athlète sponsorisé par Garmin. L’interface utilisateur est incroyable : tout, des messages à la météo en passant par les segments Strava, est rapidement accessible. Les nouvelles fonctionnalités sont impressionnantes ; je n’ai plus besoin de mon portefeuille grâce à Garmin Pay, et la création de parcours directement sur l’Edge est un énorme avantage. Mention spéciale au haut-parleur intégré avec bouton de sonnette de vélo, plus besoin de crier « à gauche ». L’écran est exceptionnel avec des couleurs vives et un contraste net, rendant l’affichage facile à lire. En tant que cycliste expérimenté, j’apprécie la facilité d’utilisation du nouvel Edge 1050. Les nouvelles technologies sont souvent difficiles à utiliser pour nous, les anciens, mais l’Edge 1050 les intègre parfaitement et les rend accessibles. »