Marshall célèbre le 100e anniversaire de Celestion avec un ampli en édition limitée

Pour marquer le 100e anniversaire de Celestion et nos plus de 60 années de collaboration avec eux, Marshall a relooké le Studio JTM. Cette édition spéciale, limitée à 100 exemplaires seulement et proposée à 2339 €, est fabriquée au Royaume-Uni et se présente dans un nouveau coloris Cream.

Cet ampli est doté d’un haut-parleur Celestion Alnico spécial anniversaire, ce qui en fait un véritable objet de collection. Eh oui : on n’a pas tous les jours 100 ans. Lorsque Marshall et Celestion unissent leurs forces, le résultat ne peut être qu’unique : un son qui a marqué toute une époque. Cette édition limitée perpétue l’héritage de cette collaboration en proposant un haut-parleur spécial anniversaire, inspiré du premier HP conçu pour les guitares électriques.

Le Celestion 100 est fabriqué dans l’usine britannique d’où sortent les amplis Marshall depuis la fin des années 60. Chaque ampli est assemblé à la main pour que vous puissiez ressentir le cœur et l’âme de Marshall chaque fois que vous jouez. Le Celestion 100 se distingue autant par ses détails classiques, comme son logo « cercueil » en métal massif émaillé en rouge, que quelques petites nouveautés comme des potards blancs, un revêtement Cream et des plaques numérotées uniques.

Passez de 20 W à 5 W d’une simple pression. Que vous jouiez à la maison ou sur scène, laissez le son unique des haut-parleurs Celestion anniversaire de cette édition limitée du Studio JTM captiver toutes les attentions. À la maison comme en studio, le baffle de 12″ compact et portable du Celestion 100 vous suivra partout. Sa polyvalence est la garantie de pouvoir jouer votre musique à tout moment et de transformer n’importe quel endroit en véritable petite scène.