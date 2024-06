OnePlus lance le nouveau OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

OnePlus annonce le lancement du OnePlus Nord CE4 Lite 5G pour une expérience haut de gamme plus longue, lumineuse et fluide.



Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G propose, pour un budget imbattable, un niveau de performance autrefois réservé aux appareils haut de gamme. Il offre une suite de fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur qui se hausse au niveau des équipements « flagship ».



Doté d’une batterie haute capacité de 5 110 mAh, d’une charge rapide SUPERVOOC de 80 W, d’un écran AMOLED ultra-lumineux de 2 100 nits à 120 Hz, de la technologie Aqua Touch et d’un appareil photo Sony LYTIA 600 avec OIS, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G propose une longue durée d’utilisation associée à une luminosité qui dépasse toutes les attentes.



Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G sera disponible en Europe en Super Silver et Mega Blue. Les ventes seront ouvertes à partir du 1er juillet, et les précommandes à partir du 24 juin. Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G sera au prix de 329 euros en France. « Nous sommes ravis de présenter le nouveau OnePlus Nord CE4 Lite 5G — un téléphone économique qui intègre nos spécifications et technologies phares pour devenir la nouvelle référence dans sa gamme de prix », a déclaré Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus. « OnePlus se concentre sur la résolution des problèmes que rencontrent les utilisateurs afin d’améliorer réellement leur expérience du smartphone. Avec une batterie longue durée, une charge exceptionnellement rapide, un écran au rendu captivant et des capacités photographiques remarquables, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G apporte aux utilisateurs l’expérience emblématique de OnePlus, rapide et durable, le tout pour un prix imbattable. »



Ce OnePlus Nord CE4 Lite 5G est équipé d’une batterie haute capacité et de l’une des meilleures solutions de charge rapide dans sa gamme de prix. Equipé d’une grande batterie monocellulaire de 5 110 mAh, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G fournit une autonomie suffisante pour une utilisation toute la journée. Il est conçu pour être utilisé 2,1 jours avec une charge complète. Pour les adeptes de visualisation de vidéos sur YouTube ou de jeu sur mobile, plus de crainte de manquer un moment en situation de mobilité, car le OnePlus Nord CE4 Lite 5G offre plus de 44 heures d’appels vidéo et plus de 18 heures de lecture sur YouTube à partir d’une seule recharge. Équipé d’un système de charge rapide SUPERVOOC de 80 W, il garantit plus de temps d’usage et moins de temps de recharge.



Grâce au moteur OnePlus Battery Health Engine, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G contribue également à préserver la longévité de la batterie et à prévenir son vieillissement prématuré en optimisant les vitesses de charge en fonction des habitudes de charge et d’utilisation du téléphone de chaque utilisateur. Grâce à l’intelligence artificielle, la batterie a été conçue pour conserver une capacité optimale pendant 1 600 cycles de charge, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent continuer à profiter de leur OnePlus Nord CE4 Lite 5G plus longtemps sans avoir à se soucier de la nécessité de remplacer la batterie.



Le OnePlus Nord CE4 Lite 5G est également doté d’une fonction pratique de charge inversée de 5 W, qui permet de charger d’autres appareils, comme des écouteurs, directement à partir de la batterie du téléphone. Il est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces qui affiche une luminosité maximale de 2 100 nits grâce à l’utilisation du même matériau d’éclairage que celui utilisé sur le OnePlus 11. L’écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces offre des améliorations en termes d’éclairage, d’uniformité des couleurs, d’angle de vision et de durée de vie par rapport à la technologie LCD de la génération précédente, tandis qu’un taux de rafraîchissement de 60/120 Hz offre une fluidité visuelle à tout moment.



Doté de la plateforme mobile Snapdragon 695 5G alimentée par le Trinity Engine exclusif de OnePlus, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G offre une connectivité améliorée pour garantir des connexions ininterrompues, un partage de fichiers plus rapide, une expérience de jeu stable et des vitesses de téléchargement incroyablement rapides allant jusqu’à 2,0 Gbps.

Avec 8 Go de RAM LPDDR4x et 256 Go de stockage UFS2.2, ainsi que la prise en charge d’un stockage extensible jusqu’à 2 To via l’emplacement MicroSD, le téléphone offre une expérience fluide avec une stabilité améliorée qui réduit la probabilité que les applications se figent ou se bloquent lorsque le traitement s’accélère. Grâce à la technologie RAM-Vitalization au niveau du serveur, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G peut conserver jusqu’à 26 applications actives en arrière-plan tout en assurant des transitions fluides lors du passage d’une application à l’autre. Grâce à la technologie ROM-Vitalization, le téléphone garantit également la même expérience rapide et fluide emblématique de OnePlus pendant 48 mois.



Avec son capteur principal LYTIA 600 de 50 MP avec OIS, une caméra d’assistance en profondeur de champ de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP, le OnePlus Nord CE4 Lite 5G offre aux amateurs de photographie une expérience améliorée pour capturer les meilleurs moments du quotidien. Le téléphone prend également en charge le zoom interne 2x, qui fonctionne avec un recadrage du capteur de l’appareil photo principal LYT-600 de 50 MP pour capturer les détails des paysages naturels avec une clarté et une précision accrues. Avec l’aide de l’appareil photo à assistance en profondeur de 2 MP, du zoom à capteur intégré 2X du LYT-600 et d’une détection des bords plus intelligente, il n’a jamais été aussi facile de prendre des photos de portrait avec un effet bokeh réaliste et isoler le sujet de l’arrière-plan, avec une netteté du sujet permettant de réaliser des images qui sortent du lot.