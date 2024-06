HONOR 200 Series : ne ratez pas les offres de lancement !

Pour le lancement officiel de la série HONOR 200, qui propose une collaboration exclusive avec le Studio Harcourt, HONOR propose de nombreuses offres de lancement :

HONOR 200 PRO

• HONOR du 26/06/2024 au 31/07/2024 :

649.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 799,90€, soit une remise immédiate de 150€ avec le coupon de réduction (APR15), et éligible à une bonus reprise de 80€ + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Fnac du 26/06/2024 au 23/07/2024 :

699.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 799,90€, soit une remise immédiate de 100€, et éligible à un bonus reprise de 100€ + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Darty du 26/06/2024 au 23/07/2024 :

699.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 799,90€, soit une remise immédiate de 100€, et éligible à un bonus reprise de 100€ + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Boulanger du 26/06/2024 au 23/07/2024 :

699.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 799,90€, soit une remise immédiate de 100€, et éligible à un bonus reprise de 100€ + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Orange du 26/06/2024 au 17/07/2024 :

349€ pour l’achat du téléphone avec forfait 200Go + 150€ de bonus reprise, soit le téléphone à 199€.

• SFR du 26/06/2024 au 29/07/2024 :

1€ pour l’achat du téléphone avec forfait 250Go + 8€ par mois pendant 24 mois (offre éligible au bonus reprise).



HONOR 200

• HONOR du 26/06/2024 au 31/07/2024 :

549.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 649,90€, soit une remise immédiate de 100€ avec le coupon de réduction + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Fnac du 26/06/2024 au 23/07/2024 :

549.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 649,90€, soit une remise immédiate de 100€ + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Darty du 26/06/2024 au 23/07/2024 :

549.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 649,90€, soit une remise immédiate de 100€ + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Boulanger du 26/06/2024 au 23/07/2024 :

549.90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 649,90€, soit une remise immédiate de 100€ + un casque Marshall Major IV d’une valeur de 149€ offert.

• Orange du 26/06/2024 au 10/07/2024 :

149€ pour l’achat du téléphone avec forfait 200Go + 100€ de bonus reprise, soit le téléphone à 49€.

• SFR du 26/06/2024 au 29/07/2024 :

1€ pour l’achat du téléphone avec forfait 250Go + 3€ par mois pendant 24 mois (offre éligible au bonus reprise).

Les modèles HONOR 200 Pro et HONOR 200 incarnent une fusion impressionnante de performances et de design, adaptés aux exigences des utilisateurs modernes. Tous deux dotés d’une caméra principale de 50 MP, ces smartphones garantissent des photos de haute qualité grâce à la technologie avancée développée en collaboration avec le Studio Harcourt, qui excelle particulièrement dans les portraits. Avec un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces offrant une résolution de 2664 x 1200 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, leur luminosité maximale de 4000 nits les rend parfaits pour une utilisation en plein soleil. Pour cette collaboration, trois modes Harcourt ont été développés : Harcourt Classic (N&B), Harcourt Color (tons chauds), et Harcourt Vibrant (couleurs intenses).



Le HONOR 200 Pro est également équipé d’une triple caméra arrière avec le capteur Super Dynamic H9000 et une technologie de regroupement de pixels 4-en-1, permettant de capturer des détails précis même en conditions de faible luminosité. L’algorithme HONOR RAW Domain, développé avec Studio Harcourt, optimise l’exposition pour des portraits de qualité studio. Ce smartphone est doté de 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, et d’une batterie de 5200 mAh qui supporte la charge rapide grâce à la technologie HONOR SuperCharge, remplissant complètement la batterie en seulement 41 minutes.

La série HONOR 200 offre des capacités de photographie de portrait avancées grâce à un partenariat stratégiques avec Studio Harcourt, tout en se distinguant par sa spécificité en matière de performances de batterie, de stockage, de mémoire RAM, et de qualité d’affichage, répondant ainsi à divers besoins et préférences des utilisateurs.