Préparez votre piscine pour l’été

Avec l’arrivée de la saison estivale, il est essentiel de prendre soin de votre piscine pour garantir des moments rafraîchissants et agréables en famille ou entre amis. Afin de vous aider à préserver la propreté et la clarté de votre piscine, Aiper vous donne des conseils d’experts pour nettoyer et entretenir votre piscine avec succès cet été.



Lorsque vous possédez une piscine, maintenir une eau propre et saine est essentiel pour assurer votre santé, votre confort et la durabilité de votre espace aquatique. En suivant quelques étapes simples d’entretien et en adoptant de bonnes pratiques, vous pouvez prévenir les problèmes liés à l’eau de votre piscine et profiter d’une baignade agréable et sécurisée. Voici quelques conseils pratiques pour maintenir une eau cristalline et accueillante dans votre piscine.

• Contrôlez régulièrement les niveaux de pH et de chlore : Un PH de piscine approprié se situe entre 7,4 et 7,6 PPM et un bon niveau de chloration se situe entre 1 et 3 PPM. Maintenir un équilibre approprié du pH et du chlore est crucial pour une eau de piscine saine et propre. Testez ces niveaux au moins une fois par semaine à l’aide de trousses de test disponibles dans les magasins spécialisés. Si nécessaire, ajustez les niveaux en ajoutant des produits chimiques appropriés.

• Nettoyez régulièrement les filtres : Les filtres jouent un rôle essentiel dans l’élimination des impuretés de l’eau de la piscine. Nettoyez les filtres selon les recommandations du fabricant pour assurer une filtration optimale. Cela peut impliquer un rinçage à contre-courant, un nettoyage chimique ou un remplacement des cartouches filtrantes.

• Surveillez le niveau d’eau : Assurez-vous que le niveau d’eau de votre piscine est adéquat. Si le niveau est trop bas, ajoutez de l’eau pour maintenir la hauteur recommandée. Si le niveau est trop élevé, utilisez une pompe pour enlever l’excès d’eau.

Les robots de piscine Aiper peuvent accomplir certaines tâches de manière automatique et précise

• Éliminez les débris flottants : Utiliser une épuisette pour retirer les feuilles, les insectes et autres débris flottants de la surface de l’eau peut être fastidieux et chronophage. Pour rendre cette tâche moins pénible et plus efficace, optez pour le Surfer S1 nettoyeur de surface. Cet appareil pratique permet de retirer automatiquement les débris flottants, vous assurant ainsi une eau propre sans effort manuel. Le Surfer S1 est au prix de 549,99€ sur le site Aiper

• Aspirez le fond de la piscine : Bien que de nombreux facteurs aient un impact sur la chimie de la piscine, une chose est sûre : laisser les débris dans la piscine pourrir au fil du temps peut jouer un rôle majeur dans les problèmes de la qualité de l’eau. Utilisez un robot de piscine pour nettoyer le fond de votre bassin. Cela éliminera la saleté, les débris et les particules qui se sont accumulés.



• Nettoyez les parois et la ligne d’eau : Les parois de la piscine et la ligne d’eau peuvent accumuler des dépôts, des tâches et des algues. Pour un nettoyage plus facile et efficace, utilisez les robots de piscine Aiper. Ces robots sont spécialement conçus pour nettoyer automatiquement les parois et la ligne d’eau, éliminant les dépôts et les algues sans effort manuel. le Scuba S1 Pro dispose d’un mode de nettoyage horizontal de la ligne de flottaison nommé WaveLine Technology permettant un brossage efficace à 5 cm au-dessus de la ligne d’eau.