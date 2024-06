Des caméras de sécurité à énergie solaire

La gamme Tapo de TP-Link dote de panneaux solaires deux de ses caméras de surveillance: la Tapo C410 KIT et la Tapo C425 KIT.

Conçus pour offrir une expérience de sécurité sans interruption, ces kits caméras se distinguent par leur système d’alimentation électrique à énergie solaire, permettant une autonomie incomparable et une tranquillité d’esprit inégalée. Dotés d’un capteur StarLight haute résolution et d’une vision nocturne en couleur, ces systèmes de surveillance sans fil s’installent facilement et offrent une nouvelle couche de sécurité à votre maison, jour et nuit. En cette période où les futurs vacanciers planifient leurs congés estivaux, ces kits font de formidables alliés pour partir en toute sécurité même lors de longues absences.

Les kits caméras Tapo C410 KIT et Tapo C425 KIT innovent dans le domaine de la sécurité domestique grâce à leur alimentation solaire, offrant une installation sans fil et sans entretien. En seulement 45 minutes d’exposition quotidienne, ces caméras garantissent une surveillance continue, tout en s’épargnant la gestion de la recharge des batteries. Installez-les comme une seule unité ou reliez votre caméra et votre panneau solaire à l’aide d’un câble de 4 mètres pour une pose sur-mesure, quelles que soient les contraintes.

Avec des résolutions de 2K 3MP et 2K QHD 4MP respectivement, les Tapo C410 et Tapo C425 capturent des détails nets et précis, tandis que leur vision nocturne en couleur assure une visibilité maximale même dans l’obscurité. Selon vos besoins, optez pour un stockage interne microSD jusqu’à 512 Go ou sur un Cloud sécurisé Tapo Care pour une capacité de sauvegarde toujours plus élevée, idéal pour les longues absences.



Pour une sécurité renforcée, définissez des zones d’activités spécifiques pour minimiser les fausses alertes, et une alarme lumineuse et sonore personnalisable pour dissuader les intrus. Commodité supplémentaire, vous pourrez échanger en direct et à distance avec son audio bidirectionnel.

Les deux modèles de caméra fonctionnent aussi bien en intérieur qu’en extérieur, la Tapo C425 KIT est certifiée IP66 pour faire face aux conditions les plus rudes, tandis que la Tapo C410 KIT offre une étanchéité IP65 qui convient à la plupart des conditions météo.

Cette nouvelle génération de caméras de TP-Link fonctionne avec une technologie de détection par Intelligence Artificielle (IA) qui offre une surveillance pertinente. En reconnaissant notamment les véhicules et les animaux domestiques, les fausses alertes sont drastiquement réduites, pour une vigilance efficace.

Développées pour fonctionner à l’énergie solaire et pour résister aux conditions météorologiques difficiles, ces caméras garantissent une surveillance constante, même en cas de panne de courant, de perturbation du réseau ou d’absence sur de longues durées.

Disponible dès aujourd’hui, la Tapo C410 KIT est au prix public indicatif de 89,90 €. La Tapo C425 KIT sera commercialisée courant juillet au PPI de 139,90 €.