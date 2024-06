Panerai Elux LAB-ID, une idée lumineuse

Cette montre de plongée extrême Panerai Elux LAB-ID possède un mouvement qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique.

Panerai, marque horlogère réputée pour ses plongeuses indestructibles et son travail sur la luminescence, a une fois de plus repoussé les limites en matière d’indication de l’heure dans des environnements faiblement éclairés. S’appuyant sur sa riche histoire, Panerai a présenté la Submersible Elux LAB-ID « PAM01800 », dotée d’un mouvement entièrement mécanique capable d’alimenter des lumières électriques sur le cadran.

C’est quelque chose de très impressionnant : mélanger le talent artistique et la tradition de l’horlogerie avec les dernières technologies et avancées. L’histoire commence avec Elux, une technologie brevetée le 15 juin 1966. Elux, abréviation de « elettroluminescenza » ou électroluminescence, représentait une avancée significative dans la technologie de l’éclairage. Ces éléments, exempts de substances radioactives et incroyablement durables, constituaient une source de lumière fiable et économe en énergie pour diverses applications, notamment pour les instruments navals de la marine italienne.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui : le Laboratoire d’idées de Panerai a exploité cette technique pour créer la Submersible Elux LAB-ID PAM01800. Comment ça marche ? Au lieu d’une batterie qui alimente tout, cette montre utilise le mouvement mécanique pour alimenter la lumière. La montre est dotée d’un système mécanique révolutionnaire avec quatre barillets dédiés au stockage d’énergie. Ceux-ci alimentent un microgénérateur qui convertit l’énergie mécanique en électricité, éclairant ainsi les indicateurs de la montre.

Enfermée dans un boîtier Ti-Ceramitech (du titane céramisé, si vous ne le saviez pas, et le processus qui donne également au boîtier sa teinte bleue distinctive), la montre est à la fois incroyablement légère et remarquablement solide. Elle est capable de résister à des pressions élevées et à des contraintes thermiques, et est étanche jusqu’à 50 bars (500 mètres).

Le cadran comprend un indicateur de réserve Power Light et un indicateur des secondes à la position 9 heures, la lunette étant dotée d’une technologie d’éclairage brevetée. Avec seulement 150 pièces disponibles, éditées par lots de 50 par an pendant trois ans, cette montre est une véritable pièce de collection. Le Panerai Elux LAB-ID est désormais disponible au prix de 108 000 €.