Sonos Roam 2, le son nomade repensé

Sonos a dévoilé sa toute dernière enceinte portable, la Sonos Roam 2. Une version améliorée de son enceinte intelligente nomade et polyvalente, la Sonos Roam. Cette nouvelle version repensée intègre des commandes plus simples d’utilisation et propose une installation plus rapide.

Avec un design et une interface repensés, elle propose des commandes d’alimentation et Bluetooth distinctes et discrètes pour une utilisation plus intuitive.



Dès l’ouverture, Sonos Roam 2 pourra être connecter rapidement à un smartphone en Bluetooth pour profiter immédiatement de la musique où que vous soyez. La configuration WiFi vous permettra d’ajouter l’enceinte au reste de votre système Sonos une fois à la maison. Avec le Trueplay automatique, elle est toujours optimisée pour la meilleure expérience d’écoute dans n’importe quel environnement, disponible sur Bluetooth et WiFi.

Tabler sur près de 10 heures de lecture continue sur une seule charge, avec cette enceinte nomade étanche à la poussière et à l’eau avec un indice de protection IP67 rigoureusement testé. Proposée en 5 coloris – Olive (vert), Sunset (orange), Wave (bleu), Noir et Blanc, la Sonos Roam 2 est proposée à 199€ sur sonos.com.