La TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 en pole position

Cette nouvelle montre en édition limitée dévoilée lors des 24 Heures du Mans célèbre l’esprit des courses d’endurance et l’ADN d’innovation de la manufacture suisse.

TAG Heuer a profité des 24 heures du Mans 2024 pour dévoiler sa Carrera Chronograph x Porsche 963 – un bolide horloger qui a fière allure, avec design moderne parfait pour ceux qui ne sont pas fans des modèles Glass Box d’inspiration vintage.

Son nom vient de la Porsche 963, un prototype LMDh de pointe doté d’un moteur à carburant renouvelable conçu pour concourir aux 24 Heures du Mans. Limitée à seulement 963 exemplaires dans le monde, chaque montre regorge de petits détails bien vus. Par exemple, les sous-cadrans comportent quatre blocs SuperLumiNova positionnés pour ressembler au design des phares LED d’une Porsche 911. Ces blocs lumineux sur le cadran et la roue de date recouverte de SuperLumiNova rendent cette montre facilement lisible dans l’obscurité. Le positionnement des index rouges à 16 heures sur le cadran est conçu pour symboliser le compte à rebours avant le départ d’une course, le cadran squelette utilise des formes tubulaires qui ressemblent à une cage de sécurité et le sous-cadran à 6 heures ressemble à un compteur de vitesse.

Ce n’est pas seulement le cadran qui regorge de touches soignées : le bracelet, le boîtier et la lunette présentent également des éléments de design inspirés de la Porsche 963. La lunette est en carbone forgé, qui reflète la légèreté et les composants performants d’une voiture de course, tandis que le boîtier en acier sculpté contient des éléments en PVD noir et arbore un logo Porsche en 3D. La forme du bracelet en caoutchouc de la montre s’inspire des entrées d’air à faible traînée de style NACA, souvent présentes sur les voitures de course Porsche depuis la Porsche 917, qui a battu tous les records.

À l’intérieur du boîtier de 44 mm de diamètre, on retrouve le mouvement maison TH20-00, doté d’une roue à colonnes rouge personnalisée et du motif de volant emblématique de Porsche au sein de la masse oscillante. Cette TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 est désormais disponible au prix de 9050 € sur le site Web de la marque. Chaque pièce est numérotée individuellement XXX/963 et est présentée dans un packaging dédié, accompagné d’une pochette de voyage et d’une mention de son statut d’édition limitée.