Meta présente les Meta VR Glasses à Meta Connect 2026

Lors de Meta Connect 2026, Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, a présenté les Meta VR Glasses, un appareil d’environ 100 grammes qui vous offre un écran aux dimensions d’une salle de cinéma et un son spatial, où que vous soyez. La navigation se fait avec les yeux et de simples gestes de la main, sans manettes, et vous continuez à voir la pièce autour de vous. Les Meta VR Glasses seront disponibles au printemps 2027 au prix de 1 299,99 USD.



Dès le lancement, toutes les grandes plateformes de streaming sont au rendez-vous : pas besoin de repartir de zéro ni de souscrire un nouvel abonnement. A cela s’ajoutent des contenus pensés pour les Meta VR Glasses : films et sport en direct sur un grand écran comme une salle de cinéma, dans des formats inédits. Et le catalogue ne cesse de grandir, avec des studios, des ligues sportives et des créateurs qui ouvrent leurs contenus à l’expérience immersive.



Ces Meta VR Glasses sont équipées d’un écran 5K Infinite Display à base de dalles micro-OLED, avec 37 pixels par degré, pour une netteté et un niveau de détail exceptionnels. C’est la densité de pixels la plus élevée de tous les appareils VR de Meta. Grâce au Dolby Vision, chaque scène prend vie avec des couleurs ultra-éclatantes, des contrastes marqués et des détails saisissants de réalisme. Le son spatial immersif Dolby Atmos est intégré directement dans les montures. Avec environ 100 g, les lunettes sont cinq fois plus légères qu’un Meta Quest 3 : assez légères pour un vol transatlantique, un match entier ou un marathon de films le dimanche. C’est le tout premier appareil VR certifié IMAX Enhanced, et l’un des seuls moyens de découvrir chez soi certains films dans le format d’image étendu exclusif d’IMAX.



Dès novembre, les abonnés Disney+ pourront regarder en 3D des films comme Avengers et Black Panther de Marvel Studios, entre autres, dans certains pays, avec des environnements de visionnage immersifs à thème comme Tatooine, la Tour des Avengers ou le Scare Floor. Lionsgate et le réalisateur James Cameron proposent également pour la première fois des blockbusters en 3D. Le format VR Enhanced Cinema de Meta va au-delà de la 3D. Le film est diffusé en 3D avec un son spatial, pendant que la pièce autour de vous réagit à l’action, avec des environnements immersifs et des effets dynamiques liés à ce qui se passe à l’écran. Disney et Industrial Light & Magic proposent de nouveaux films dans ce format, et dès le lancement, vous pourrez regarder les versions VR Enhanced d’Avengers : Infinity War et de Star Wars : Un nouvel espoir dans la nouvelle application Disney Immersive Cinema by ILM. Accédez à Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, et bien d’autres, pour la meilleure offre de contenus de tous les appareils VR. HBO Max et Paramount+ proposent également leurs catalogues 3D pour la toute première fois.

Profitez d’une place au premier rang, d’un streaming 8K et d’une vue à 180 degrés, en commençant cette année par le football universitaire américain sur Meta Quest, et d’autres sports à venir en 2027. Au lancement des Meta VR Glasses, plus de 100 événements sportifs en direct et en immersion seront proposés par ESPN, la MLB, NBC Sports, TNT Sports et l’UFC, dont certains matchs immersifs en direct inclus sans frais supplémentaires, et d’autres débloqués par vos abonnements existants.



De nouvelles créations originales de cinéastes, d’athlètes et de studios : Hit Me Hard and Soft: The Tour, film-concert coréalisé par Billie Eilish et James Cameron, produit par Lightstorm Entertainment, la société de James Cameron, disponible à l’achat et à la location en 3D. Open Season, une série inédite qui suit Draymond Green, quadruple champion NBA, en thérapie pendant la saison, tournée en vidéo 3D immersive à 180°. Stuntnuts, le film d’action de Matthew Vaughn, dont une version 3D sortira en exclusivité en 2027. Et National Geographic: Beyond, créé par ILM en collaboration avec National Geographic et tourné sur place à travers l’Afrique en 3D à 180 degrés.



