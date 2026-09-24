IA, divertissement immersif, design : Philips Hue métamorphose l’éclairage connecté

Signify, le leader mondial de l’éclairage, a profité de la dernière édition du salon IFA de Berlin pour proposer un large éventail d’innovations Philips Hue conçues pour rendre l’éclairage connecté plus intelligent, immersif et harmonieusement intégré au domicile. De quoi offror aux utilisateurs de nouvelles façons de personnaliser leur intérieur, entre automatisations avancées créées à partir d’instructions en langage naturel, nouvelles manières de synchroniser l’éclairage avec le contenu télévisuel, compatibilité avec les Nanoleaf Shapes. Sans oublier une collection de luminaires conçus pour les intérieurs contemporains.

Exclusifs au Hue Bridge Pro, les comportements IA personnalisés permettront aux utilisateurs de créer des automatisations d’éclairage sophistiquées et hautement personnalisées en décrivant simplement ce qu’ils souhaitent dans le langage courant. L’assistant IA Hue traduit chaque demande en un comportement adapté en combinant des déclencheurs, des conditions et des actions d’éclairage, permettant ainsi des automatisations qui n’étaient auparavant pas possibles dans l’application Hue. On pourra, par exemple, demander à ses interrupteurs et capteurs de fonctionner différemment le week-end, d’activer automatiquement une scène lorsqu’il fait nuit — quelle que soit l’heure — ou de définir une scène particulière lorsque leur installation Entertainment commence à se synchroniser. Cela rend l’automatisation avancée de l’éclairage accessible sans obliger les utilisateurs à configurer manuellement chaque élément.

Philips Hue présente également en avant-première la fonction Sauvegarde et Restauration, développée en réponse à une demande persistante des clients. Les utilisateurs du Philips Hue Bridge et du Bridge Pro pourront sauvegarder leurs paramètres dans le cloud Hue, en conservant leurs lumières, accessoires, pièces, zones, scènes, automatisations et bien plus encore. La restauration d’une configuration sauvegardée sera initialement disponible pour les utilisateurs du Bridge Pro.

Une prochaine intégration de Sonos introduira de nouvelles façons de contrôler l’audio domestique à l’aide de certains interrupteurs Philips Hue, notamment le Hue Tap Dial Switch. Les utilisateurs pourront attribuer des favoris Sonos aux boutons, lire ou mettre en pause l’audio, régler le volume et passer au morceau suivant ou précédent d’une playlist, le tout sans ouvrir d’application.

Le partenariat avec Nanoleaf intégrera les Nanoleaf Shapes compatibles (Hexagons, Triangles et Mini Triangles) à l’écosystème Philips Hue grâce au Philips Hue Wall Light Module. Les utilisateurs pourront inclure les panneaux lumineux Nanoleaf compatibles dans les scènes, automatisations et expériences Entertainment Hue, afin de créer un éclairage plus cohérent dans toute une pièce. Le Philips Hue Wall Light Module est requis et sera disponible séparément, tandis que des kits de démarrage comprenant des panneaux Nanoleaf compatibles seront proposés sur www.philips-hue.com.

Philips Hue élargit aussi son portefeuille Entertainment afin de proposer des expériences d’éclairage synchronisé à un plus grand nombre d’utilisateurs, de téléviseurs et de configurations TV. Le nouveau Philips Hue Play Screen Sync est une solution prête à l’emploi qui synchronise les lumières Philips Hue compatibles avec le contenu affiché sur un téléviseur. Grâce à une lentille fisheye et à un calibrage automatique, Screen Sync capture l’intégralité de l’écran en temps réel et en étend les couleurs dans la pièce au moyen d’un éclairage dynamique. Parce que Screen Sync réagit directement à ce qui apparaît sur le téléviseur, il peut synchroniser l’éclairage avec les applications natives des téléviseurs intelligents, la télévision diffusée et les appareils connectés en HDMI, quelle que soit la source du contenu. Pour les utilisateurs disposant de configurations HDMI, le nouveau Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K transpose l’expérience éprouvée du boîtier de synchronisation Hue dans des configurations plus simples. Son design fin et sa connexion HDMI unique offrent un moyen accessible de synchroniser les lumières Philips Hue avec du contenu d’entertainment en 4K.

Les utilisateurs pourront également synchroniser le ruban LED Philips Hue Play gradient pour téléviseur avec le Philips Hue Play HDMI Sync Box 4K ou Philips Hue Play Screen Sync via Bluetooth, sans avoir besoin d’un Philips Hue Bridge. Il s’agit d’un moyen simple de commencer à découvrir l’éclairage synchronisé avec un téléviseur. En ajoutant un Philips Hue Bridge ou Bridge Pro, les utilisateurs pourront étendre leur installation afin de créer une expérience d’éclairage immersif avec jusqu’à 10 lumières.

Le portefeuille d’éclairage décoratif s’élargit enfin avec des produits qui associent commande intelligente, matériaux haut de gamme et design distinctif, pour les espaces intérieurs comme extérieurs. Le nouveau luminaire en forme de corde Philips Hue Liane 360° utilise une optique avancée pour produire un éclairage continu sur toute la circonférence du luminaire. Sa forme flexible peut s’enrouler autour des murs, du mobilier et des éléments architecturaux, permettant de créer aussi bien une ambiance subtile qu’un effet visuel audacieux. La technologie Philips Hue OmniGlow offre un dégradé uniforme et diffus qui transforme la lumière en un véritable élément de l’intérieur. La collection primée Philips Hue Signe s’enrichit des nouveaux modèles Signe Pendant, Signe Pendulum et Signe Pole. Inspirés de l’éclairage architectural, ces luminaires sculpturaux associent des profils ultrafins, des matériaux haut de gamme et une lumière dégradée diffuse.

Ils sont conçus pour s’intégrer naturellement aux intérieurs contemporains tout en contribuant à structurer les espaces qui les entourent. Pour étendre son portefeuille à l’extérieur, Festavia présente des rideaux lumineux, des filets lumineux et des guirlandes lumineuses en forme de stalactites, afin de créer des décorations atmosphériques tout au long de l’année. Philips Hue lance également une nouvelle gamme de luminaires muraux et de spots extérieurs accessibles, offrant à un plus grand nombre de consommateurs la possibilité d’apporter un éclairage intelligent personnalisé et de haute qualité à leurs espaces extérieurs, à un prix plus abordable.