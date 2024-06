Google améliore encore sa gamme Pixel

Google annonce de nouvelles fonctionnalités et améliorations sur Pixel, dont le déploiement (via une mise à jour des appareils) commence dès aujourd’hui et se poursuivra au cours des prochaines semaines.

Gemini Nano est désormais disponibles sur les Pixel 8 et Pixel 8a (en option pour les développeurs).Profitez ainsi de la puissance du modèle d’IA le plus efficace de Google, conçu pour des performances optimales sur appareil.

Avec les améliorations de l’application Enregistreur, bénéficiez de résumés plus détaillés et téléchargeables, ainsi que de l’identification des intervenants pour des transcriptions encore plus précises.

Par ailleurs, une mise à jour de l’application Localiser mon Appareil permet de détecter l’appareil même lorsqu’il est éteint ou déchargé. A cela s’ajoutent de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour la Pixel Watch 2 : La Détection d’accident de voiture arrive sur la Pixel Watch 2, offrant une sécurité accrue lors de vos déplacements.

Connectez aussi votre compte PayPal à Google Wallet sur votre montre pour des paiements simplifiés et profitez d’une application Google Home repensée pour un contrôle simplifié de vos appareils connectés.

Enfin, concernant la Pixel Tablet, profitez de notifications plus riches lorsque quelqu’un sonne à votre porte grâce à votre Nest Doorbell, directement sur votre Pixel Tablet.