Avec Nanoleaf Lines, un salon aux couleurs de votre équipe préférée

Les amateurs de design et de sport vont pouvoir personnaliser leurs luminaires connectés Nanoleaf aux couleurs de leur équipe préférée pour vivre l’expérience comme de vrais supporters dans un stade.

Pour celles et ceux qui ne veulent pas seulement crier leur soutien, mais aussi le montrer, les Lines 90° de Nanoleaf sont la solution idéale. Les Lines 90° sont des barres lumineuses intelligentes àLED rétroéclairées et modulables. Leur design novateur associé à une technologie unique, met en scène plus de 16 millions de couleurs. Idéales, elles illuminent un salon, un bureau ou un setup gaming. Pratiques, elles se connectent entres elles pour des créations élégantes ou formes géométriques infinies. Chaque barre comporte deux zones de couleurs pour réaliser des créations lumineuses uniques. La technologie d’éclairage combine différentes teintes pour un mélange de couleurs harmonieux, tandis que les barres rétroéclairées projettent un design RGB immersif sur les murs. La fonction Screen Mirror synchronise les couleurs et les animations à l’écran d’un PC avec l’installation via l’application Desktop pour une immersion totale. Il est alors possible de personnaliser son expérience grâce à quatre modes différents, comme Match ou Palette. Elles sont livrées avec 19 scènes prédéfinies, dont 7 avec la technologie intuitive de visualisation de la musique. Ceux qui utilisent Nanoleaf 4D peuvent étendre le reflet de l’écran à l’ensemble de la configuration. Starter Kit 4 Lines 90° : 99,99 €