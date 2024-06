Quelle barre de son Yamaha pour l’Euro 2024 de football ?

Yamaha présente ses barres de son pour profiter des événements sportifs de l’été dont la 17e édition de l’Euro 2024.

Yamaha, la marque de référence dans l’univers Home Audio et inventeur de la barre de son en 2005, dévoile aujourd’hui sa sélection pour regarder les événements sportifs de l’été chez soi entre amis ou en famille. Par ailleurs, la marque propose son offre exceptionnelle jusqu’au 17 juillet 2024 : pour tout achat d’une barre de son Yamaha TRUE X, SR-B30A ou SR-B40A, la marque rembourse 17% de sa valeur d’achat.

La concept True X de Yamaha est composée des barres de son SR-X50A et SR-X40A, de l’enceinte WS-X1A et du caisson de basse SW-X100A. Cette gamme offre une expérience ultime pour les passionnés de sport à domicile avec une liberté et une flexibilité incroyables. Cette dernière permet de configurer et de positionner facilement un système home cinéma jusqu’à 4.1.2 canaux. De plus, il suffit d’appuyer sur le mode Solo pour transformer l’enceinte surround en enceinte portable Bluetooth pour une lecture immédiate de la musique via un smartphone. Les deux barres de son True X SR-X50A et SR-X40A de Yamaha sont dotées de haut-parleurs à diffusion verticale Dolby Atmos. Elles peuvent également être utilisées avec divers services de streaming musical tels que Spotify connect, Tidal connect et Amazon Music via le Wi-Fi et dispose d’Amazon Alexa pour les commandes vocales. Elles sont également Bluetooth et AirPlay2. Elles disposent de la fonction Clear Voice de Yamaha et de quatre modes sonores différents, spécialement conçus pour améliorer le plaisir d’écoute de divers contenus, tels que les matchs, films, les jeux et les séries TV.

Les SR-B40A et SR-B30A sont compatibles Dolby Atmos et bénéficient de haut-parleurs fabriqués avec précision, ainsi que des améliorations des fonctions Clear Voice et Bass Extension. En plus des quatre modes sonores, la SR-B40A dispose d’une réponse en basse fréquence étonnamment riche – grâce au caisson de basse sans fil inclus – offrant plus de puissance et de présence, en particulier lors des direct des matchs ou des live.

La connexion HDMI prend en charge les dernières implémentations eARC et CEC, permettant la connexion et le contrôle de la télévision avec un seul câble, tandis qu’une fonction complète de contrôle de la tonalité est incluse pour régler avec précision la qualité sonore souhaitée. Les fonctions de contrôle sont complétées par une application gratuite dédiée pour les appareils intelligents. Ces deux modèles offrent une expérience d’écoute d’une profondeur étonnante grâce à la reproduction sonore supérieure et aux fonctionnalités améliorées par Yamaha en tant que marque d’instruments de musique de classe mondiale. Elles bénéficient du concept unique créé par Yamaha True Sound. Elles créent une expérience cinématographique ou sportive qui transforme une pièce ordinaire en un espace de divertissement extraordinaire. La SR-B40A est également équipée d’un caisson de basses sans fil de 100 watt et procure une riche reproduction des basses, une plus grande puissance et présence au son. De plus, le caisson de basse peut être installé à n’importe quel endroit et peut être orienté vers l’avant ou sur le côté.

Barre de son Yamaha TRUE X SR-X50A avec caisson de basses (899 €) ou sans caisson de basse SR-X40A (599 €). Barre de son SR-B40A (avec caisson sans fil) (499 €) Barre de son SR-B30A (349 €).