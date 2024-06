TCL célèbre le football européen (et Kingsley  Coman !)

TCL, deuxième marque mondiale de téléviseurs, soutient ses partenaires officiels à l’approche de l’une des compétitions phares du football européen.

En tant qu’acteur engagé dans le milieu du football, TCL est le partenaire officiel des équipes de football nationales de l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie. Les salons seront bientôt transformés en stade et la magie du football sera ressentie par des millions de personnes dans les foyers à travers l’Europe. En France, TCL est également fier de compter parmi ses ambassadeurs Kingsley Coman, le second joueur de football français le plus titré de l’histoire. À seulement 27 ans, Coman a déjà remporté de nombreux trophées au cours de sa carrière, notamment huit titres de champion d’Allemagne, deux fois le championnat français et deux fois le championnat italien. « Les partenariats avec ces équipes et joueurs emblématiques permettent à TCL de souligner sa mission, celle de rendre la technologie de pointe accessible au plus grand nombre », a déclaré Stefan Streit, CMO de TCL Europe. “Nous nous réjouissons de ce grand été sportif et souhaitons bonne chance à nos équipes et joueurs partenaires. Nos parrainages sont plus que de simples partenariats ; ils visent à établir un lien avec nos clients par le biais de la passion et de l’enthousiasme autour du football. Nous sommes fiers de soutenir ces équipes et nous sommes impatients d’offrir aux supporters la meilleure expérience visuelle possible, afin de rendre chaque moment mémorable.”





En 2024, TCL a lancé une nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED et QLED, intégrant de nouvelles technologies de performance d’image, idéales pour regarder des événements sportifs. Pour repousser les limites de l’expérience immersive, TCL a dévoilé cette année, le plus grand téléviseur au monde, son dernier téléviseur QD-Mini LED de 115 pouces, qui établit une nouvelle norme pour le divertissement à domicile avec son écran XXL, ses couleurs vives et sa clarté exceptionnelle.