Audio-Technica dévoile la cellule AT-ART1000X

Audio-Technica dévoile la nouvelle AT-ART1000X, l’une des plus sophistiquée des cellules de la marque à ce jour.

Reprenant la philosophie et le design de la célèbre AT-ART1000, cette nouvelle génération va encore plus loin pour atteindre de nouveaux sommets en termes d’excellence sonore. Elle intègre un système de transmission directe (Power Direct System) plus performant, pour une meilleure efficacité et un rendu amélioré dans les basses fréquences.

Comme son aînée, l’AT-ART1000X est dotée du Direct Power System qui place la double bobine mobile directement au-dessus du diamant. Ce système permet la transmission du signal à la source et réduit les effets négatifs normalement induits par le cantilever. Cette technologie permet à la cellule de restituer les détails sonores les plus subtils et d’offrir une réponse aux transitoires sans égale.

Les bobines nouvellement développées pour ce modèle sont rectangulaires, et non rondes, afin qu’une plus grande partie de leur surface soit placée dans le champ magnétique. Cela permet à la cellule de répondre plus précisément aux fortes modulations, ce qui se traduit par une tension de sortie améliorée et une restitution améliorée dans les basses fréquences.

Chaque bobine à noyau non magnétique est constituée d’un fil PCOCC (Pure Copper Ohno Continuous Casting) de 20 μm de diamètre, enroulé manuellement sur huit tours pour créer un rectangle de 1,1 mm × 0,6 mm. Les bobines sont contenues dans un film spécial ultrafin de 25 μm et placées dans le minuscule espace de 0,5 mm d’un puissant circuit magnétique. Malgré un noyau non magnétique, cette conception permet à chaque bobine de générer une tension de sortie de 0,22 mV avec une impédance de 3,5 ohms.

L’AT-ART1000X conserve le diamant Special Line Contact, exclusif aux modèles les plus haut de gamme Audio-Technica et le cantilever en bore massif du modèle précédent, afin de garantir une lecture extrêmement précise du sillon. La structure primaire sur laquelle repose les éléments de la cellule est en titane. Cette structure rigide et inerte est fondamentale quant à la régularité de la lecture. Celle-ci est amortie par deux autres structures, l’une en polymère et l’autre en aluminium afin de diminuer les résonances.

Enfin, le corps de ce nouveau modèle comporte des inserts filetés, ce qui facilite grandement l’installation de la cellule. Les vis fournies suffisent à elles seules à monter la cellule sur un porte-cellule ou une fixation intégrée au bras de lecture.

Conçue pour durer, un revêtement spécial protège le circuit magnétique de la corrosion, pour des performances égales pendant toute la durée de vie de la cellule. Afin de maintenir l’assemblage du diamant à son meilleur niveau, Audio-Technica propose un programme d’échange de bobines mobiles payant pour échanger ou faire réparer avec précision la cellule à bobine mobile par les experts de son usine de production au Japon.



Développée et fabriquée minutieusement à la main au Japon, l’AT-ART1000X d’Audio-Technica est disponible pour 5500 €.