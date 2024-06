Roborock Flexi Lite et Flexi Pro disponibles dès le 13 juin

Le 8 janvier dernier à Las Vegas, Roborock, leader mondial de la robotique domestique ultra-intelligente conçue pour simplifier la vie, annonçait six nouvelles solutions de nettoyage. Après les sorties successives des séries S8 Max et Roborock Qrevo, la marque annonce désormais la commercialisation de deux produits de sa gamme Flexi : le Flexi Lite et le Flexi Pro, tous deux disponibles dès le jeudi 13 juin 2024 sur Cdiscount et accompagnés d’une offre de lancement jusqu’au 26 juin.

Conçus pour traiter les déchets humides et secs en un seul passage, ces modèles offrent une puissance d’aspiration de 17 000 Pa et des performances exceptionnelles :

Technologie FlatReach : nettoie sous les meubles bas et dans les coins avec une marge inférieure à 1 mm.

Technologie DirTect Smart Sensor : ajuste automatiquement la puissance et l’autonettoyage selon les niveaux de saleté.

Rouleau à nettoyage à l’eau chaude et séchage à l’air chaud.



Avec le Flexi Pro et le Flexi Lite, Roborock propose des solutions légères et flexibles entièrement inclinables pour aspirer et passer la serpillère simultanément, même sous les meubles bas. Cette gamme s’adresse à ceux préférant un appareil portatif pour nettoyer les endroits les plus difficiles. Le Flexi propose des roues adaptatives SlideTechTM et tête lumineuse, un nettoyage à double bord, une compatibilité avec les apps, et des alertes vocales pour les niveaux d’eau, le réservoir et les problèmes.

Flexi Lite : 349 €, offre de lancement 299€.

Flexi Pro : 599 €, offre de lancement de 549€.