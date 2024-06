Onkyo TX-8470, un nouvel amplificateur-tuner stéréo connecté

Onkyo dévoile sa dernière innovation, le TX-8470 (799 €). Cet ampli-tuner stéréo connecté a été conçu pour offrir une fidélité audio exceptionnelle et une polyvalence inégalée, répondant ainsi aux attentes des passionnés de musique.

Il a été conçu pour et par des passionnés de musique dans notre Tech Center Premium Audio Company à Osaka au Japon. Avec une puissance impressionnante de 140 watts par canal, ce récepteur est capable de produire un son riche et détaillé, qui saura ravir les auditeurs les plus exigeants.



Le TX-8470 d’Onkyo, spécialement imaginé pour les platines vinyle, vous permet de profiter pleinement de votre collection de disques. Équipé de circuits d’amplification discrets brevetés et d’une carte phono MM/MC isolée, cet amplificateur protège les signaux phono sensibles des distorsions indésirables, améliorant ainsi la clarté et les performances audio. Que vous soyez un amateur de radio traditionnelle ou un adepte du streaming musical haute résolution, l’Onkyo TX-8470 est parfaitement adapté. Il est doté d’un tuner FM et DAB pour les fans de radio, et le streaming est à portée de main avec l’accès à Roon (Roon Ready) et aux plateformes Tidal, Deezer et Spotify.

tv stand with concrete wall 3D rendering

Chaque composant de l’Onkyo TX-8470 a été soigneusement optimisé pour une sortie audio précise et ciblée. L’ampli-tuner est équipé de bornes plaquées or et de condensateurs de qualité audio pour garantir une pureté sonore exceptionnelle. Des patins en cuivre sont également ajoutés pour résister aux courants locaux élevés et minimiser les vibrations, offrant ainsi une reproduction sonore supérieure et une expérience d’écoute enrichie. Ce nouvel ampli-tuner est doté d’un convertisseur numérique-analogique stéréo AKM Premium 32 bits / 768 kHz à deux canaux et d’un amplificateur de classe G, garantissant une reproduction fiable, étendue et précise des signaux audio sur toute la gamme de fréquences. Grâce à une conception à faible rétroaction négative (NFB), le TX-8470 offre une transparence et une musicalité accrues, rendant votre expérience d’écoute vraiment exceptionnelle.



Le TX-8470 est également idéal pour les petits espaces en tant que récepteur stéréo pour télévision. Avec la technologie HDMI ARC (4 entrées / 1 sortie) et la capacité de traiter du contenu visuel 8K, cet ampli-tuner fournit une sortie audio haute résolution qui complète parfaitement les images haute définition.