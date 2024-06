WWDC 2024 : Apple Intelligence, iOS 18… Tout ce qu’Apple a dévoilé

Apple vient d’organiser son événement WWDC 2024, au cours duquel tous ses derniers logiciels ont été dévoilés.

L’IA était le point culminant de cette WWDC avec iOS 18 et d’autres mises à jour. Cette année, nous avons eu droit aux débuts habituels des derniers logiciels iOS 18, iPadOS, macOS et watchOS. Et avec le Vision Pro désormais sur les visages des clients, nous avons vu ce qu’Apple a prévu pour visionOS. Mais cette année, nous avons également découvert les principales fonctionnalités d’IA d’Apple, sous le nom d’Apple Intelligence. Mais qu’est-ce qui a été révélé ? Voici tout ce qu’Apple a présenté lors de la WWDC 2024.



Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle, place des modèles génératifs puissants au cœur de l’iPhone, de l’iPad et du Mac

Établissant une nouvelle norme en matière de confidentialité dans l’IA,

Apple a présenté le système d’intelligence personnelle pour iPhone, iPad et Mac qui associe des modèles génératifs puissants au contexte personnel pour proposer une intelligence incroyablement utile et pertinente. Apple Intelligence est profondément intégré à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Il tire parti de la puissance de la puce Apple pour comprendre et générer des mots et des images, simplifier les interactions entre les apps et prendre en compte le contexte personnel, pour permettre aux utilisateurs de réaliser des tâches courantes plus facilement et plus rapidement. Grâce à Private Cloud Compute, Apple établit une nouvelle norme de confidentialité dans l’IA, avec la possibilité d’adapter et de faire évoluer la capacité de calcul entre le traitement sur l’appareil et les modèles plus larges qui s’exécutent sur des serveurs dédiés alimentés par des puces Apple.

Avec iOS 18, l’iPhone devient plus personnel, plus performant et plus intelligent que jamais

Cette version introduit de toutes nouvelles options de personnalisation, une refonte sans précédent de l’app Photos, de puissantes mises à jour pour garder le contact et le système d’intelligence personnelle Apple Intelligence

Apple a présenté aujourd’hui iOS 18, une mise à jour majeure qui offre plus d’options de personnalisation, une refonte sans précédent de l’app Photos, de nouvelles façons pour les utilisateurs de gérer leur boîte de réception dans Mail, la fonctionnalité Messages par satellite et bien plus encore. Les utilisateurs vont pouvoir disposer leurs apps et widgets sur n’importe quel espace libre de l’écran d’accueil, personnaliser les boutons situés en bas de l’écran verrouillé et accéder rapidement à davantage de commandes dans le Centre de contrôle. Les photothèques sont automatiquement classées au sein d’une vue unique dans Photos, et de nouvelles collections gardent à portée de main tous les éléments favoris. Mail simplifie la gestion des boîtes de réception en utilisant l’intelligence embarquée pour répartir les e‑mails dans différentes catégories, tandis que de nouveaux effets textuels font leur apparition sur iMessage. Grâce à la technologie pionnière qui permet d’exploiter les capacités satellitaires existantes de l’iPhone, les utilisateurs peuvent maintenant communiquer par satellite dans l’app Messages en l’absence de toute connexion cellulaire ou Wi‑Fi.

iOS 18 inaugure également Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle pour iPhone, iPad et Mac qui associe des modèles génératifs puissants au contexte personnel pour proposer une intelligence incroyablement utile et pertinente. Fondé sur le respect de la vie privée, le système Apple Intelligence est intégré en profondeur à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Il tire parti de la puissance de la puce Apple pour comprendre et générer des mots et des images, simplifier les interactions entre les apps et prendre en compte le contexte personnel, pour permettre aux utilisateurs de réaliser des tâches courantes plus facilement et plus rapidement.

L’Apple Vision Pro sera disponible dans de nouveaux pays et de nouvelles zones géographiques dès le 28 juin

L’Apple Vision Pro pourra être précommandé dès le 13 juin en Chine continentale, à Hong Kong, au Japon et à Singapour, et à partir du 28 juin, en Allemagne, en Australie, au Canada, en France et au Royaume-Uni. Apple a annoncé aujourd’hui la commercialisation de l’Apple Vision Pro dans de nouveaux pays et de nouvelles zones géographiques, avec des précommandes débutant ce jeudi 13 juin à 18 heures (heure du Pacifique) en Chine continentale, à Hong Kong, au Japon et à Singapour, pour une disponibilité à partir du vendredi 28 juin. En Allemagne, en Australie, au Canada, en France et au Royaume-Uni, les clients pourront précommander l’Apple Vision Pro à partir du vendredi 28 juin à 14 heures (heure française), pour une disponibilité à partir du vendredi 12 juillet. Le Vision Pro intègre de façon fluide les contenus numériques au monde physique pour offrir de puissantes expériences spatiales qui transforment la manière de travailler, de collaborer, de garder le contact, de revivre des souvenirs, de se divertir, et bien plus encore.

VisionOS 2 enrichit l’Apple Vision Pro de nouvelles expériences d’informatique spatiale

L’Apple Vision Pro se dote de nouvelles capacités puissantes quelques mois à peine après sa sortie aux États-Unis. Elles incluent une nouvelle façon de transformer vos photos favorites en photos spatiales, des gestes inédits pour parcourir visionOS, et des solutions toujours plus nombreuses pour permettre aux développeurs de tirer parti de l’informatique spatiale

Apple a présenté aujourd’hui visionOS 2, une mise à jour majeure de l’Apple Vision Pro qui offre aux utilisateurs un moyen puissant de créer des photos spatiales avec les images déjà présentes dans leur photothèque, des gestes de la main intuitifs pour accéder à des informations importantes d’un simple coup d’œil, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour l’écran virtuel du Mac, le mode Voyage et la fonction Utilisateur invité. Les utilisateurs du Vision Pro peuvent facilement trouver leurs photos spatiales favorites dans l’app Photos repensée, gérer les informations de l’ensemble de leurs comptes avec la nouvelle app Mots de passe, accéder à de nouveaux outils de confidentialité dans Safari et profiter de nouvelles fonctionnalités dans des apps populaires telles qu’Apple TV et Pleine conscience.

Avec plus de 2 000 apps spatiales conçues pour l’Apple Vision Pro, et plus de 1,5 million d’apps iOS et iPadOS compatibles, visionOS 2 offre aux développeurs de nouveaux outils pour mieux exploiter l’informatique spatiale et permet de créer facilement de nouvelles expériences applicatives plus volumétriques et faciles à partager.

Avec macOS Sequoia, la productivité et l’intelligence sur Mac atteignent de nouveaux sommets

L’expérience Mac s’enrichit encore, avec la recopie de l’iPhone, des améliorations majeures pour Safari, des jeux très attendus et Apple Intelligence, qui offre des capacités inédites

Apple a présenté aujourd’hui macOS Sequoia, la prochaine version du système d’exploitation de bureau le plus avancé au monde, offrant de toutes nouvelles façons de travailler et des fonctionnalités d’intelligence transformative inédites sur Mac. macOS Sequoia regorge de nouvelles capacités, comme la recopie de l’iPhone, qui étend les possibilités de Continuité en permettant à l’utilisateur d’accéder à son iPhone et de le contrôler directement depuis macOS. Safari profite encore d’une mise à jour majeure avec l’introduction de la fonctionnalité Highlights qui permet, sans le moindre effort, de faire des découvertes en parcourant le Web. Avec la nouvelle app Mots de passe, il devient encore plus facile d’accéder à ses mots de passe et d’organiser ses identifiants en un seul et même endroit. Le gaming évolue pour offrir une expérience plus immersive, ainsi qu’une diversité incroyable de nouveaux titres, notamment Assassin’s Creed Shadows, Frostpunk 2, et bien plus.

iPadOS 18 inaugure de nouvelles apps et fonctionnalités d’intelligence puissantes pour l’Apple Pencil

iPadOS 18 fait passer l’iPad au niveau supérieur avec, entre autres, Apple Intelligence, le lancement de Calculette avec Math Notes, de nouveaux outils d’écriture manuscrite dans Notes et des moyens supplémentaires de personnaliser l’iPad. Apple a présenté aujourd’hui iPadOS 18, une mise à jour majeure qui enrichit l’expérience iPad et fait de celui-ci un appareil plus polyvalent et intelligent que jamais. Avec iPadOS 18, l’iPad propose désormais Calculette avec Math Notes ainsi que de nouveaux outils d’écriture manuscrite dans Notes – tous conçus pour l’Apple Pencil. Les utilisateurs d’iPad disposent désormais de nouveaux moyens de personnaliser l’écran d’accueil et le Centre de contrôle, et avec iPadOS 18, ils bénéficient d’une refonte sans précédent de l’app Photos et de nouveaux moyens de s’exprimer dans Messages.

watchOS 11 s’enrichit de nouvelles données avancées de forme et de santé ainsi que d’options de personnalisation et de connectivité supplémentaires

L’app Signes vitaux, la charge d’entraînement, de nouveaux moyens d’adapter ses anneaux Activité, la personnalisation pertinente du Défilement intelligent et du cadran Photos, ainsi que l’app Traduire font leur apparition sur Apple Watch. Apple a présenté aujourd’hui watchOS 11, qui intègre des fonctionnalités basées sur les systèmes de capteurs, les algorithmes avancés et l’approche fondée sur des données scientifiques de l’Apple Watch pour fournir des informations inédites sur la forme et la santé des utilisateurs tout en offrant de nouvelles options de personnalisation. La nouvelle app Signes vitaux met en avant des indicateurs de santé essentiels et les analyse en contexte pour aider les utilisateurs à prendre leurs décisions au quotidien, en toute connaissance de cause. En outre, la capacité de l’Apple Watch à calculer la charge d’entraînement ouvre la voie à une nouvelle approche de l’activité physique visant à améliorer la forme et les performances des adeptes de sport. Les anneaux Activité s’enrichissent de nouvelles options de personnalisation, tandis que le Défilement intelligent et le cadran Photos s’appuient sur l’intelligence de l’appareil pour offrir une expérience plus individualisée. Et l’Apple Watch associée à l’app Santé sur iPhone et iPad prend mieux en compte les besoins liés à une grossesse. Accompagnement, l’app Traduire et les nouvelles capacités du geste Toucher deux fois s’invitent sur l’Apple Watch pour en faire un outil plus connecté et plus pratique.

Apple a aussi annoncé des mises à jour logicielles pour l’ensemble de ses produits domotiques, qui donnent un nouvel élan au divertissement et offrent une plus grande commodité au quotidien. Avec tvOS 18, les expériences cinématographques passent au niveau supérieur grâce à de nouvelles fonctionnalités intelligentes comme InSight et aux mises à jour apportées à la fonction Améliorer les dialogues et aux sous-titres, tandis que les capacités inédites d’Apple Fitness+, d’Apple Music et de FaceTime prennent une toute autre dimension sur le plus grand écran des utilisateurs. L’app Maison gagne de nouvelles fonctionnalités avec iOS 18, telles que l’accès invité et le déverrouillage en mode mains libres avec les clés du domicile, offrant un accès facile et sécurisé au logement. tvOS 18 et iOS 18 sont disponibles en versions bêta pour les développeurs dès aujourd’hui, et seront disponibles sous forme de mises à jour logicielles gratuites cet automne.

« Nous concevons nos produits domotiques de façon à améliorer le quotidien des utilisateurs, et nos dernières mises à jour consolident cet objectif en offrant une commodité et une connexion accrues », a déclaré Stan Ng, Vice president of Apple Watch, Audio, Health, and Home Product Marketing d’Apple. « Cet automne, tvOS 18 et nos services permettent au divertissement à domicile de franchir un cap en offrant aux fans des informations opportunes sur leurs scènes et personnages préférés. »

Les AirPods inaugurent des modes de communication et d’interaction très pratiques

Cet automne, les mises à jour logicielles des AirPods vont transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec Siri, répondent aux appels de leurs proches et s’immergent dans leurs jeux préférés. Offrant une expérience mains libres fluide, les interactions avec Siri permettent aux utilisateurs d’AirPods Pro de répondre en privé à Siri d’un simple mouvement de tête. Pour une qualité d’appel encore supérieure, le mode Isolement de la voix est désormais disponible sur les AirPods Pro et veille à ce que la voix de l’appelant se fasse entendre même dans des environnements bruyants ou venteux. Les améliorations apportées aux AirPods réduisent considérablement la latence audio lors des jeux, et ajoutent la prise en charge de l’Audio spatial personnalisé pour un gameplay encore plus immersif.

Apple étend sa position de leader en matière de confidentialité avec des mises à jour sur l’ensemble de ses plateformes

Apple a annoncé aujourd’hui des mises à jour de ses plateformes pour conférer aux utilisateurs plus d’autonomie et de contrôle sur leurs données. Private Cloud Compute déploie sur le cloud les dispositifs de protection de pointe de l’iPhone, pour que les utilisateurs n’aient pas à choisir entre des capacités d’intelligence puissantes basées sur leur contexte personnel et un système de protection de leur vie privée renforcé. Apple a également mis la barre plus haut en termes de confidentialité avec de nouvelles fonctionnalités, telles que les apps verrouillées et masquées, qui aident les utilisateurs à protéger les zones sensibles de leur téléphone. Des fonctionnalités supplémentaires ont également été conçues dans un souci de confidentialité et de sécurité, parmi lesquelles la catégorisation dans Mail, Messages par satellite et l’aperçu de l’intervenant.