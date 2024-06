La MoonSwatch de Swatch revient avec un trio de Mission on Earth

Mission on Earth est une collection de trois nouvelles MoonSwatches aux couleurs vives.

Juste au moment où Swatch semblait avoir conclu la saga MoonSwatch avec les éditions anniversaire Snoopy MoonSwatch, la marque suisse est de retour avec une nouvelle collection audacieuse intitulée Mission on Earth.

Les trois nouveaux modèles rendent hommage à notre magnifique planète et présentent des couleurs plus vives que les précédentes montres MoonSwatch.

Les montres Mission to Earth, intitulées Lava, Polar Lights et Desert, s’inspirent des trois phénomènes naturels. Chacune a une beauté magique et enchanteresse visible clairement depuis l’espace.

Pour ces montres, Swatch a développé trois nouvelles couleurs en Biocéramique.

Lava est disponible dans une teinte orange flamboyante associée à un cadran noir contrastant. Elle présente des détails uniques sur leur cadran qui rendent hommage à trois modèles emblématiques d’Omega Speedmaster : l’« Ultraman » et les projets Alaska II et III.

Le modèle Polar Lights apporte un peu d’éclat à la collection MoonSwatch. Il reflète la beauté fascinante des aurores boréales vues de l’espace. Son cadran s’inspire du verre aventurine et des détails supplémentaires sur les sous-cadrans célèbrent les projets Omega Speedmaster Alaska II et III.

Enfin, nous avons le modèle Desert. Il s’inspire des vastes déserts vus de l’espace, avec des tons terreux gris-beige et sable (je ressens l’ambiance IWC « Mojave Desert »). Encore une fois, des détails uniques sur ses sous-cadrans rendent hommage aux projets Speedmaster Alaska II et III.

Tout comme les précédentes Bioceramic MoonSwatches, cette collection n’est pas en édition limitée. Elles seront disponibles aux côtés de la collection originale, ainsi que des deux éditions Snoopy. Les trois nouvelles montres Bioceramic MoonSwatch Mission on Earth sont disponibles à partir du samedi 15 juin, uniquement dans une sélection de magasins Swatch. Comme pour toute la collection Bioceramic MoonSwatch, une seule montre peut être achetée par personne, par jour et par magasin Swatch.

Leur prix est de 275 €. Ils ne seront pas disponibles à l’achat sur le site Web de Swatch, mais vous pouvez le consulter pour voir quels magasins à proximité les proposeront.