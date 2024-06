GP E1 de Puerto Banus  : victoire de l’équipe Miami de Marc Anthony

L’événement du Championnat du Monde UIM E1 dans la magnifique ville espagnole de Puerto Banus, Marbella, s’est terminé avec l’équipe Miami du chanteur Marc Anthony, pilotée par le Suédois Erik Stark et l’Américaine Anna Glennon, couronnés vainqueurs de la course.

La troisième étape du championnat E1 2024 a attiré des milliers de spectateurs vers les eaux cristallines et le soleil brûlant de Puerto Banus pour regarder les pilotes E1 RaceBird s’affronter dans des eaux de plus en plus agitées. La dernière journée de cet événement a commencé par un défilé de toutes les équipes présentant la technologie RaceBird aux fans et aux VIP dans le luxueux Ocean Club avec vue sur la mer – la seule navigation en douceur de la journée.

Les eaux agitées ont conduit à des courses tendues, après que l’équipe Brady, double vainqueur de l’épreuve, ait été éliminée le jour de qualification en raison d’une panne de courant lors de la demi-finale 3. Le drame s’est poursuivi lors de la course finale 1 avec le nez de l’équipe Blue Rising se détachant de la coque pendant une course acharnée, les obligeant à se retirer de la Finale 2, mais assurant la quatrième place au classement général. Catie Munnings de l’équipe brésilienne a subi le même sort que Team Blue Rising, le bateau subissant également des dommages de fin de course sur sa zone de déformation avant, tandis que Westbrook Racing a calé à mi-course avant de franchir la ligne d’arrivée à la deuxième place.

Erik Stark de l’équipe Miami a continué sa course vers la victoire grâce à un pilotage et un contrôle superbes sur des eaux agitées, offrant à son équipe la première place sur le podium et assurant la tête du classement général du championnat.

© Shiv Gohil / Spacesuit Collections

Rodi Basso, PDG et co-fondateur d’E1 a déclaré : « A Puerto Banus, les courses ont été plus serrées que jamais, nous avons eu des résultats surprises et c’était un plaisir de voir le rivage rempli de plus de dix mille fans pendant le week-end. C’est un tel témoignage de la résilience et de la compétence des pilotes de l’équipe, qui ont été capables de s’adapter et de surmonter les difficultés pour produire un spectacle épique. Un grand bravo à l’équipe Miami pour sa victoire bien méritée aujourd’hui, et merci au PDG de Puerto Banus Juan Núñez Insausti et à la maire de Marbella María Ángeles Muñoz d’avoir rendu cet événement possible.



En ouverture du week-end, Marc Anthony s’est produit à guichets fermés lors du concert officiel d’avant-course de l’E1 dans le cadre de cette History Touria à Marbella. L’artiste de salsa le plus vendu de tous les temps – quatre fois Grammy Award, huit fois Latin Grammy Award et vingt-neuf foid vainqueur des Lo Nuestro Awards est resté tout le week-end pour soutenir son équipe de Miami alors qu’ils se battaient sur l’eau, assurant ainsi la première place du podium des vainqueurs.