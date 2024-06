Un nouveau projecteur Philips Screeneo UL5 Smart pour 699 euros

Une qualité d’immersion cinématographique inégalée à domicile grâce au nouveau projecteur Philips Screeneo UL5 Smart.

Screeneo Innovation, partenaire de licence des projecteurs PHILIPS, annonce le lancement de sa dernière innovation, le projecteur Philips Screeneo UL5 Smart, triple Laser à focale ultra courte. Redéfinissant le divertissement à domicile, ce projecteur compact, mobile et connecté offre une véritable expérience home-cinéma avec une qualité de projection optimale.

Après le succès du projecteur Screeneo U4, la marque présente le UL5 Smart doté d’un design compact qui s’intègre élégamment dans n’importe quel espace. Bien qu’il soit positionné à seulement 51 cm du mur, il offre un grand écran de 100 pouces (254 cm) pouvant atteindre jusqu’à 120 pouces (304,8 cm) afin de créer une réelle ambiance cinématographique. Ce projecteur plonge les spectateurs dans un spectacle vibrant, comme au cinéma, confortablement installé dans son canapé. Ce Screeneo UL5 Smart offre une

résolution Full HD 1080p, 550 ANSI Lumens, HDR10 et une couverture étendue de la gamme de couleurs de 200 % REC709, 150 % DCI-P3 et 108 % REC2020. Chaque image est rendue avec un haut niveau de détail et des couleurs qui reproduisent fidèlement la réalité pour améliorer l’expérience visuelle.

Le Screeneo UL5 Smart est simple d’utilisation, il dispose de fonctions de mise au point automatique et de correction verticale du trapèze qui garantissent une image parfaitement alignée. Le système d’exploitation intelligent LuminOS intégré offre une suite d’applications pour le streaming direct depuis le projecteur, améliorant ainsi la convivialité et la pracité.

La fiabilité de la connectivité est au cœur du Screeneo UL5 Smart, avec deux bandes de fréquences Wi-Fi garantissant un streaming fluide et ininterrompu. D’autres options de sources d’alimentation et de connectivité vidéo sont disponibles via différents ports, notamment HDMI et deux emplacements USB-C.

La qualité du son n’est pas compromise avec le Screeneo UL5 Smart, qui offre des haut-parleurs de 2 x 3 wats qui remplissent la pièce d’un son clair, même à faible volume. Pour ceux qui recherchent une expérience sonore encore plus grande, une connexion sans-fil à n’importe quel haut-parleur Bluetooth externe est possible.

Mobile et élégant, le Screeneo UL5 Smart est conçu pour être facilement déplacé, ce qui permet aux utilisateurs de transformer n’importe quelle pièce en espace de projection.

Le Philips Screeneo UL5 Smart sera disponible en pré-commande à partir du 11 juin 2024, à partir de 699€ exclusivement sur Indiegogo.