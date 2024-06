Les chargeurs Ugreen à mettre dans sa valise

L’été se profile à l’horizon, et l’excitation des vacances commence déjà à se faire sentir. Alors qu’il sera bientôt temps de boucler ses valises, il y a un accessoire essentiel à ne surtout pas oublier : le chargeur ! Les produits UGREEN sont là pour garantir que tous les appareils restent chargés et prêts à capturer chaque moment des vacances. Qu’il s’agisse de prendre de belles photos, de naviguer pour trouver le meilleur restaurant local, ou de partager des stories sur les réseaux sociaux, un chargeur fiable et rapide est indispensable.



Le UGREEN Nexode RG RobotGaN 65W (49,99 euros)vest le compagnon idéal pour les voyageurs soucieux de l’espace et de la performance. Grâce à la technologie avancée GaN, ce chargeur compact offre une efficacité de charge exceptionnelle tout en restant incroyablement petit, parfait pour se glisser dans n’importe quelle valise ou sac à dos. Ses deux ports USB-C et sa porte USB-A permettent de charger simultanément un smartphone, une tablette et un ordinateur portable. Plus besoin de s’inquiéter de la batterie lors des longues journées d’exploration ou des trajets en avion. Mais surtout, son design décalé et original permet de se distinguer de tous les chargeurs classiques de la famille ou des amis !



Pour ceux qui recherchent une option de charge encore plus portable, le UGREEN Nexode Travel Chargeur 65W (44,99 euros) est parfait. Ce chargeur de voyage combine praticité et performance, offrant également trois ports pour une polyvalence maximale. Sa puissance de 65W garantit une charge rapide et efficace pour tous vos appareils essentiels. Que ce soit pour écouter de la musique en boucle, regarder des films jusqu’à épuiser les plateformes de streaming, ou naviguer sur Internet sans interruption, ce chargeur léger et compact est l’allié parfait pour éviter les batteries déchargées en avion, en train ou en voiture.



Pour les voyageurs qui ne veulent jamais être à court de batterie, la batterie externe UGREEN Nexode 140W Batterie Externe 25000 mAh (119,99 euros)vest un incontournable. Avec sa grande capacité de 25000mAh et une puissance de sortie maximale de 145W, ce powerbank peut recharger plusieurs appareils à la fois, y compris les ordinateurs portables les plus gourmands en énergie, même au milieu de nulle part ! Sa conception robuste assure qu’elle peut supporter les rigueurs de n’importe quelle aventure, et ses deux ports USB-C et sa porte USB-A offrent une flexibilité totale pour tous les besoins de charge.