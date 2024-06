Saucony présente sa nouvelle sneaker Matrix à Paris

Saucony, la marque mondiale de running et lifestyle, débarque en grandes pompes à l’occasion de la prochaine Fashion Week de Paris avec deux activations et le lancement de sa toute nouvelle sneaker, Matrix. Toutes les activations se dérouleront du 18 au 22 juin.

Paris verra à nouveau la House of Saucony durant quatre jours dès le 18 juin. Désolé, l’accès se fera sur invitation uniquement.

Dans ce lieu futuriste où la performance et le lifestyle seront à l’honneur, la marque présentera sa nouveauté en matière de lifestyle, la Matrix. Cette basket au style Y2K franchit les lignes traditionnelles grâce à son design non conventionnel, tout en restant profondément enracinée dans l’héritage de Saucony. La sneaker est dotée d’une base en mesh qui n’est pas seulement ajustée, mais qui fournit également une couche protectrice

autour du pied. La chaussure utilise également une construction à lacets cachés, offrant une apparence élégante et minimaliste. Les invités pourront également découvrir les produits des saisons AW24/ SS25 en avant-première et de futures collaborations.



« Nous sommes ravis d’être présents à la Fashion Week de Paris cette année », a déclaré

Jason Faustino, Senior Global Product Manager chez Saucony. « Et nous ne nous

contentons pas d’être présents d’une manière formelle, nous avons fait preuve de créativité et nous proposons des expériences exclusives et une variété de moyens pour que le grand public puisse toucher, sentir et essayer la qualité et le véritable confort que tous les produits Saucony apportent – et ce qui nous différencie vraiment de nos concurrents. »

En complément de la House of Saucony, la marque présentera une activation engageante pour les consommateurs baptisée « Comfort Zone » du 18 au 22 juin. Saucony prendra possession du café Fauna Paris pour célébrer le lancement de l’Hurricane 24 – l’une des chaussures les plus confortables, protectrice et procurant un amorti maximal de la marque à ce jour, qui sera lancée le 1er juillet 2024. Le coffee shop sera spécialement décoré pour l’occasion et fera vivre une expérience originale grâce notamment à un décor dédié et la réalisation d’un menu spécial Saucony. Un photocall sera présent sur place afin d’immortaliser l’expérience.

Pour l’occasion, Saucony prendra également possession du magasin de running parisien, Distance, du 18 au 22 juin, le temps d’une expérience immersive.