Les nouvelles Aquaracer Professional 300 Date et GMT de TAG Heuer sont parfaites pour l’été

La nouvelle TAG Heuer Aquaracer Professional 300 rend hommage à la nature avec un cadran inspiré des vagues.

La TAG Heuer Aquaracer est une montre emblématique et constitue pour de nombreuses personnes le point d’entrée dans la collection en raison de sa fiabilité, de sa polyvalence et de la réputation de la marque. Il est donc passionnant que TAG Heuer vienne de mettre à jour sa montre de plongée phare.

La nouvelle Aquaracer est conçue pour l’aventure – cette collection est devenue un symbole de l’esprit aventureux de TAG Heuer. Les nouveaux modèles sont disponibles en deux versions : l’Aquaracer Professional 300 Date et l’Aquaracer Professional 300 GMT. Tous deux sont dotés de lunettes emblématiques en céramique à 12 facettes, ce qui les rend immédiatement reconnaissables.

L’Aquaracer Professional 300 Date de TAG Heuer est conçue en mettant l’accent sur une lisibilité aisée et une manipulation fluide. La minuterie mise à jour et l’aiguille des heures plus proéminente, désormais en forme de bouclier, assurent une lisibilité immédiate, tandis que la trotteuse et le motif de vagues sur le cadran sont destinés à capturer l’essence de l’exploration aquatique.

Le boîtier est passé de 43 mm à 42 mm, portant l’ergonomie et le confort à un autre niveau. L’épaisseur a augmenté de 0,5 mm, elle mesure donc désormais 12 mm d’épaisseur, mais TAG Heuer affirme que cela améliore l’équilibre du boîtier.

Les couleurs choisies rendent hommage aux profondeurs de l’océan, offrant des options en noir, bleu et vert. Parmi elles, la teinte bleue vibrante qui orne la trotteuse revêt une signification particulière : elle représente la dernière couleur visible sous l’eau. De plus, l’association du bleu et de l’orange a un double objectif : tandis que le bleu évoque la tranquillité de la mer, l’orange symbolise la sécurité, formant un contraste harmonieux.

Au cœur de la TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Date se trouve le calibre de manufacture TH31-00 certifié COSC. Il dispose d’une réserve de marche de 80 heures, d’une garantie prolongée de 5 ans et d’une précision de niveau chronomètre.

Si vous nagez régulièrement dans différents océans du monde, la TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT pourrait être faite pour vous, avec sa fonction GMT prête à vous guider à travers plusieurs fuseaux horaires. La palette de couleurs du GMT : bleu et noir ou vert et noir reflète les éléments du ciel, de la terre et de l’océan. La lunette bicolore, en céramique résistante aux rayures, affiche une échelle de 24 heures permettant à celui qui la porte de distinguer le jour de la nuit d’un seul coup d’œil.

À l’intérieur de la TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT se trouve le calibre de manufacture TH31-03 certifié COSC.

Les modèles Aquaracer Professional 300 Date et GMT sont dotés d’améliorations ergonomiques, de la couronne réinventée pour une meilleure adhérence à la lunette tournante, chaque détail vise à élever l’interaction tactile.

Les deux garde-temps sont également livrés avec des bracelets équipés d’une boucle déployante, dotée de doubles boutons-poussoirs de sécurité et d’un système de réglage avancé offrant une plage de réglage généreuse de 1 cm. Cela permet au porteur de bénéficier d’un ajustement constant et confortable.

Si cela ne suffisait pas, TAG Heuer a même amélioré « l’expérience sensorielle » et le son, ce qui enrichira sans aucun doute l’expérience globale de la montre. Les nouveaux modèles Aquaracer sont disponibles dès maintenant en ligne et dans les boutiques TAG Heuer. L’Aquaracer sont à partir de 3550 €.