Trois nouvelles cartes pro Silver pour Lexar

Lexar annonce trois nouvelles cartes : la SILVER PLUS microSDXC UHS-I, la SILVER PLUS SDXC UHS-I et la Professional SILVER SDXC UHS-I.

La gamme SILVER offre des performances inégalables avec des vitesses de lecture maximales de 205 Mo/s pour accélérer les transferts et réduire les temps d’attente atteignant des vitesses d’écriture de 150 Mo/s (140 Mo/s pour la carte Professional SILVER SDXC™ UHS-I) pour capturer des actions encore plus rapides. Les utilisateurs peuvent obtenir des vitesses de lecture maximales en associant les cartes au lecteur USB-A/C à double fente de Lexar, qui peut lire simultanément une carte SD et une carte microSD.

Classées V30, les cartes de la série SILVER sont conçues pour enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde. Ces cartes sont également conçues pour une utilisation quotidienne car elles sont résistantes aux chutes, aux températures, aux rayons X, aux chocs, au magnétisme et aux vibrations2, de sorte qu’elles peuvent résister à toutes sortes d’environnements. Elles offrent également aux utilisateurs une sérénité grâce à l’outil de récupération Lexar, qui permet de récupérer les fichiers supprimés accidentellement, et à une garantie à vie.

La carte SILVER PLUS SDXC UHS-I et la SILVER SDXC UHS-I sont compatibles avec un grand nombre d’appareils photo notamment les modèles de Canon, Sony, Nikon. La carte SILVER PLUS microSDXC UHS-I Card offre une compatibilité étendue avec une variété d’appareils, comme les produits de DJI, GoPro, Nintendo et SteamDeck.

La carte SILVER SDXC UHS-I est disponible dès maintenant sur Amazon.fr. Elle est proposée en 64 Go (prix de vente conseillé de 14,99 €), 128 Go (prix de vente conseillé de 22,99 €), 256 Go (prix de vente conseillé de 42,99 €). Les versions en 512 Go et 1 To seront disponibles prochainement.

La carte SILVER PLUS microSDXC UHS-I est également disponible dès maintenant sur Amazon.fr. Elle est proposée en 64 Go (prix de vente conseillé de 15,99 €), 128 Go (prix de vente conseillé de 21,99 €), 256 Go (prix de vente conseillé de 31,99 €). Les versions en 512 Go et 1 To seront disponibles prochainement.

La carte SILVER PLUS SDXC UHS-I sera disponible prochainement en 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.



Caractéristiques techniques

• 205MB/s1 vitesse de lecture max.

• 150MB/s1 vitesse d’écriture maximale (140MB/s1 pour la carte Professional SILVER SDXC™ UHS-I).

• Classée V30 pour l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K 60fps.

• Construite pour durer – résistante aux chutes, aux températures, aux rayons X, aux chocs, au magnétisme et aux vibrations2.

• Comprend l’outil de récupération Lexar et une garantie limitée à vie3.