1664 Blanc par Jean-Charles de Castelbajac, la collab French Touch de l’été

1664 BLANC, la bière blanche la plus consommée par les Français annonce sa collaboration avec le créateur et artiste français, Jean-Charles de Castelbajac.



Reconnaissable à sa bouteille bleue unique, son verre ballon élégant et sa fraîcheur avec ses fines notes d’agrumes, 1664 BLANC incarne l’originalité et le savoir-faire à la française.

Créateur et artiste avant-gardiste, Jean-Charles de Castelbajac a anticipé ce qui constitue aujourd’hui les bases de la nouvelle création : l’art, le détournement et les collaborations. Se distinguant par une palette chromatique concise, composée de rouge, de bleu, de vert et de jaune, son expression artistique prend forme à travers ses médiums de prédilection : dessins à la craie et au feutre, collages, installations, et performances.



Cette collaboration entre la marque de bière française et le créateur sera dévoilée au public à partir de début juin, offrant une réinterprétation ultra colorée de l’emblématique 1664 BLANC et de ses packs en édition limitée pour la saison estivale. Cette collaboration fusionne habilement les codes de la marque 1664 BLANC avec la créativité de Jean-Charles de Castelbajac, reflétant ainsi l’esprit de la « French Touch ».



Cette rencontre est le fruit de deux univers qui se retrouvent autour d’une ambition commune : la volonté de créer le meilleur produit possible pour le plus grand nombre avec authenticité, qualité et style. Pour cette collaboration inédite, Jean-Charles de Castelbajac revisite le logo iconique de 1664 BLANC en lui insufflant un univers visuel pop et coloré, qui fait écho aux piliers de cette bière blanche. Au bleu de sa bouteille iconique et au rouge de sa cocarde historique, Jean-Charles de Castelbajac a apporté sa complémentarité en y ajoutant son jaune et son vert. Cette convergence de couleurs forme un design unique qui se retrouve sur les capsules des bouteilles.



Couronnant la bouteille d’un soleil stylisé et d’un ciel de nuages multicolores, le travail artistique de Jean-Charles de Castelbajac, collages et dessins, incarne la fraîcheur et l’été, période au cours de laquelle l’édition limitée sera disponible.

L’artiste réinvente également la signature de 1664, “À LA FRENCH” en ajoutant à la main, sa “TOUCH” pour y insuffler son style unique. “Mon objectif a été de transformer cette bouteille historique en un objet iconique. C’est ainsi que l’idée d’un ciel multicolore s’est imposée à moi. Je voulais que ces nuages soient comme des fragments d’été et qu’un soleil apparaisse. Dans chaque couleur il y a du caractère, je les ai réunies pour former un design pop.”