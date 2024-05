Hisense transforme tous les salons en stades pendant la Coupe d’Europe de football UEFA EURO 2024

Hisense, l’un des leaders mondiaux des biens d’équipement de la maison, met une nouvelle fois la passion du football à l’honneur chez tous les supporters, les distributeurs et même en ville, à l’occasion de l’UEFA EURO 2024 ! La marque est partenaire de la compétition pour la troisième fois consécutive, après avoir également participé à faire de deux Coupes du Monde de la FIFA une grande fête populaire. A cette occasion, elle déploie un dispositif média et événementiel inédit, pour faire vibrer les Français.

En France, de telles compétitions s’accompagnent en moyenne d’une augmentation des ventes de téléviseurs allant de 100 000 à 300 000 unités supplémentaires par rapport à une année normale. Indicateur clair de la popularité du sport, qui pousse les Français à s’équiper pour suivre les rencontres sur des écrans de plus en plus grands, fluides et précis. « Hisense France fête ses 10 ans cette année et vend déjà une TV sur dix en France. Ce sponsoring de l’UEFA EURO 2024™ marquera, à coup sûr, un coup d’accélérateur supplémentaire en TV, notamment sur les segments hauts de gamme, qui sont le savoir-faire de la marque » confie Rémy Journé, Vice-Président de la division produits bruns de Hisense France.

Les produits officiels de la compétition répondent bien entendu à cette demande. Qu’il s’agisse des téléviseurs 4K U7NQ, série officielle de la compétition proposant des écrans allant de 55’’ à 75’’ ; du 100U7KQ et sa diagonale géante de 254cm avec une technologie pour améliorer la fluidité de l’image ; ou du Smart Projector C1, transportable et capable de projeter jusqu’à 300’’ de diagonale, en plus d’intégrer une enceinte et une correction automatique du trapèze qui permettent de profiter du match même dans son jardin ou chez des amis.

Les amateurs de technologie de projection pourront également opter pour le Laser TV trichroma L9 HA, et son écran ALR haut-de-gamme de 100’’ ou 120’’, le futur de la télévision. Fusion entre le vidéoprojecteur Laser ultra-courte focale et la Smart TV, ces produits consomment jusqu’à deux fois moins d’énergie qu’un TV LCD standard de même taille et sont recyclables à 90% (contre 70% pour les meilleurs téléviseurs classiques), avec tous les avantages de la projection en matière de fatigue oculaire réduite.

Côté électroménager, le réfrigérateur Smart Screen (RQ760N4IFE), avec son écran centré sur l’anti-gaspillage alimentaire, sera l’allié parfait pour savoir combien de pizza il reste avant d’inviter les amis à regarder le match à la maison. Enfin, les machine à laver intelligente 5S et 7S réduiront le temps passé loin de l’action, grâce à leur programmation automatique et connectée ; plus besoin d’être devant sa machine pour lancer un cycle de lavage.

Alors que la compétition débute le 14 juin, Hisense déploie dès à présent son dispositif digital et physique, pour mettre les Français dans l’ambiance. Le café-bar-restaurant Trinquet Village à Paris passera aux couleurs de Hisense et de l’UEFA EURO 2024 pendant toute la compétition, avec une diffusion des matches sur écran géant. Plus de 1000 points de vente installeront de la PLV pour mettre en avant les meilleures remises sur les produits officiels, ainsi que des vitrines colorées qui attireront l’œil des supporters et contribueront à l’accélération de la notoriété de marque.

De nombreux concours autour de l’événement permettent aux fans de remporter des places pour les matchs dont la finale, le ballon officiel de la compétition ou des produits officiels. Un partenariat inédit avec Burger King, en plus de grandes enseignes de distribution et revendeurs, augmentera encore les chances de gagner des produits ainsi que la visibilité de la marque.

En plus de ces activations spécifiques, Hisense voit les choses en grand dans Paris, à l’image de ses écrans très grandes tailles. Deux logos géants, ainsi qu’un panneau publicitaire de 360m² ont fait leur apparition le long du boulevard périphérique. Ils resteront visibles jusqu’à la rentrée pour accompagner les amateurs de sport au-delà de la compétition. Les nouveaux taxis Caocao, déployés dans la capitale depuis peu, arboreront par ailleurs les couleurs de la marque du 10 juin au 18 août.

Le deuxième fabricant mondial de téléviseurs se prépare donc à un mois intense aux côtés des fans français et européens. Damien Neymarc, directeur de la marque chez Hisense France, affirme : « Hisense est le partenaire de tous les passionnés de sports. Chez eux devant leur écran, chez des amis, en famille, ou même dans les bars, nous voulons offrir aux supporters l’expérience footballistique ultime et vibrer avec eux pendant toute la compétition. Pour ce faire, nous pouvons compter sur nos partenaires et des offres commerciales inédites qui rendent nos technologies plus accessibles que jamais ! »