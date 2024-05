Blink Mini 2, la caméra de surveillance nouvelle génération d’Amazon

Blink, une société d’Amazon, annonce la disponibilité de la caméra de nouvelle génération Blink Mini 2. La nouvelle caméra de surveillance Blink est dotée d’un design compact et résistant aux intempéries qui peut désormais être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur, avec l’achat du nouvel adaptateur secteur résistant aux intempéries de Blink (vendu dans le cadre d’une offre groupée ou séparément). Blink Mini 2 offre une qualité d’image améliorée avec une meilleure performance en lumière faible, un champ de vision plus large et un projecteur LED intégré pour une vision nocturne en couleur, ainsi que les fonctions de sécurité connectées que les clients de Blink connaissent et apprécient, notamment l’audio bidirectionnel, la vidéo HD et la détection de mouvement. En s’appuyant sur la puce sur-mesure de l’entreprise, Blink Mini 2 utilise la vision par ordinateur de l’appareil pour prendre en charge les notifications intelligentes, y compris la détection de personnes, qui est disponible avec un abonnement Blink.

Blink Mini 2 peut désormais être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur grâce à l’ajout de l’adaptateur secteur résistant aux intempéries de Blink.



Au cœur de Blink Mini 2 se trouve la puce sur-mesure de la société, conçue pour fournir aux utilisateurs des appareils haut de gamme à un prix abordable. La puce de Blink prend en charge de nombreuses fonctionnalités de base de la Mini 2, y compris l’ajout de la détection de personnes par la vision par ordinateur (plan d’abonnement Blink requis). Grâce aux notifications intelligentes et à la détection de personnes, les clients peuvent recevoir des alertes uniquement lorsqu’une personne est détectée, au lieu d’un animal ou d’un objet.

Blink Mini 2 conserve la même taille, tout en étant encore plus performante grâce à un projecteur LED permettant une vision nocturne en couleur, un champ de vision plus large et une qualité d’image améliorée. Nouveauté de cette génération, Blink Mini 2 est prête à résister aux conditions extérieures lorsqu’elle est associée à l’adaptateur secteur résistant aux intempéries de Blink. Le design épuré de Mini 2 permet de brancher facilement la caméra à peu près partout où vous en avez besoin, que ce soit sur la table à côté du panier de votre chien ou sous l’avant-toit de votre garage.

Grâce à l’application Blink, les utilisateurs peuvent personnaliser les zones de confidentialité et d’activité, en ne capturant que ce qu’ils veulent voir et en excluant certaines zones comme une rue très fréquentée qui pourrait entourer leur propriété. Le traitement des images s’effectue localement, sur l’appareil. Les utilisateurs Alexa peuvent utiliser la « Skill » (Application Alexa) Blink Smarthome pour connecter leur Mini 2 à un appareil Echo et recevoir des alertes, vérifier la vue en direct à la demande, activer et désactiver leur caméra, et bien plus encore.

Blink Mini 2 est disponible à partir de 39,99 €. Pour une utilisation en extérieur, combinez Blink Mini 2 avec l’adaptateur secteur résistant aux intempéries de Blink pour 49,98 €.