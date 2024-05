Bowers & Wilkins et David Beckham : style et performance

La marque audio britannique Bowers & Wilkins et l’icône mondiale David Beckham se sont associés pour créer une alliance unique entre élégance et son, où le goût raffiné de David rencontre la quête inébranlable de perfection de Bowers & Wilkins.



C’est le début d’un partenariat à long terme : David Beckham va collaborer avec Bowers & Wilkins. “Je suis un fan de Bowers & Wilkins depuis des années et je suis fier de posséder plusieurs de ces appareils. La performance et le design ont toujours été importants pour moi, c’est pourquoi ce partenariat m’est apparu comme une évidence.”

Depuis les influences musicales de ses parents jusqu’à sa brillante carrière de footballeur, la musique a toujours été importante pour David. Elle a été la bande-son de certaines de ses plus belles performances sur le terrain et a marqué des moments particuliers pour lui et sa famille. Pour David Beckham, « la musique a toujours joué un rôle important dans ma vie. Je peux entendre un morceau et me rappeler exactement où j’étais et ce que je faisais. Dans notre famille, chaque fois qu’un moment important se produit, il y a toujours une chanson qui l’accompagne ».

Ce partenariat à long terme débute par une nouvelle campagne autour du casque sans fil à réduction de bruit primé de Bowers & Wilkins, le Px8, qui marie performances, design haut de gamme et confort exceptionnel.