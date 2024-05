EZVIZ dévoile sa nouvelle caméra H9C à double objectif, panoramique et inclinable

EZVIZ dévoile la nouvelle venue dans sa célèbre série de caméras motorisées extérieures, la H9c à double objectif, panoramique et inclinable : un nouveau paradigme pour une protection automatique.

En combinant un objectif panoramique et un objectif grand-angle fixe de 180 degrés, la H9c garantit une sécurité intelligente des vastes espaces extérieurs avec un seul appareil, offrant une meilleure performance que deux appareils ordinaires. La caméra H9c à double objectif est désormais disponible à l’achat sur le site www.boulanger.com et chez les détaillants agréés locaux.

Disponible en deux options de résolution, 2K et 3K, cette sélection à la pointe de la

technologie utilise une conception révolutionnaire en fusionnant une caméra fixe et une caméra panoramique dans un seul boîtier, répondant aux besoins de sécurité complexes de manière efficace et simple. Les deux objectifs travaillent ensemble pour protéger des zones de propriété ultra-larges avec une vision étendue, réagir mutuellement pour détecter et suivre les activités importantes. De plus, elle propose des options de patrouille automatique pour des vérifications de sécurité sans intervention manuelle.

« La série H9c à double objectif marque un saut significatif pour nous car elle remet en question l’idée initiale d’une caméra extérieure – elle offre une vision accrue, une automatisation inégalée et des fonctionnalités extrêmement élevées pour pratiquement tous les scénarios », a déclaré Candice Tu, chef de produit. « EZVIZ est l’une des premières entreprises du marché à développer et à posséder la technologie à double objectif, qui est développée et éprouvée sur le marché. La H9c Dual est un exemple de notre effort continu pour rendre la technologie innovante professionnelle accessible à tous. »

Avec la fonction de co-détection unique d’EZVIZ, les deux objectifs peuvent travailler de manière indépendante à deux angles de vision statiques, ou agir ensemble pour fonctionner en équipe. Une fois que l’objectif fixe détecte une personne en mouvement, l’objectif panoramique et inclinable répond automatiquement à cette information en tournant pour suivre la même activité. Cette fonction de co-détection peut également être effectuée manuellement. Les utilisateurs n’ont qu’à taper sur n’importe quel point d’intérêt sur la boîte d’image fixe via l’application EZVIZ.

Cette caméra fixe garantit une vue complète à 180° des environs dans un seul cadre, et complète sa capacité de vision et de détection avec l’objectif panoramique et inclinable inférieur, de sorte que les événements de toutes perspectives sont vus avec des gros plans détaillés. Les deux objectifs, offrant la même haute résolution de 2K/3K, utilisent l’IA intégrée pour détecter les personnes et les véhicules dans des zones personnalisables, afin que les utilisateurs soient informés des activités importantes tout autour. Mieux encore, les utilisateurs peuvent configurer jusqu’à quatre points de patrouille auxquels ils accordent le plus d’importance, et l’objectif panoramique et inclinable effectuera des rotations automatiques pour vérifier les activités selon les angles prédéfinis à l’heure

programmée.

Pour garantir une sécurité continue même dans les environnements les plus sombres, la H9c à double objectif est équipée de puissantes LEDs pour une vision nocturne en couleur à longue portée allant jusqu’à 40 mètres. Elle intègre également une sirène forte et un éblouissant flash qui avertit activement lors de la détection d’intrus potentiels. Ainsi, la propriété est protégée du lever au coucher du soleil.

Proposant une protection encore meilleure qu’un système traditionnel à deux caméras, la H9C à double objectif est facile à installer pour tout le monde grâce à sa conception de montage flexible. Elle peut facilement trouver sa place près d’un garage, sous le toit, dans un parking privé ou à l’entrée d’un magasin.