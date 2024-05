Ice-Watch boliday, le luxe pour tous

Ice-Watch, la marque belge, détourne aujourd’hui les codes élégantissimes de la Haute Horlogerie ! La collection ICE boliday (149 €) est née pour les démocratiser avec chic et les offrir avec impertinence.

L’ICE boliday, c’est d’abord un design reconnaissable en un seul regard : courbe sans être rond. Généreux. Galbé. Un boîtier «tonneau» ! Une forme jamais vue dans la mesure du temps « access price » et une rupture conceptuelle qui fait déjà tout le charme de l’ICE boliday

Le léger boitier en plastique sobre ou coloré épouse le poignet, la lunette contrastée ou ton sur ton se rythme de vis d’acier étincelant, le cadran allie une sensation de profondeur et un trio de compteurs soleillés (jour, date, affichage 24 heures). Jeux de surfaces, aiguilles glaive squelette et trotteuse, index bâtons bicolores délicatement biseautés, mouvement multifonctions japonais Miyota : rien ne manque au plaisir de porter l’ICE boliday.

L’ICE boliday pour hommes propose cinq coloris masculins indémodables à porter été comme hiver. L’étendue de la palette lui permet d’accompagner aussi bien les heures de travail et les heures de détente.