Formule E : Nick Cassidy prend la tête du classement

Pour sa 50e course en Formule E, Nick Cassidy scelle une première victoire pour sa nouvelle équipe Jaguar TCS Racing en saison 10 dans une course maîtrisée et prend la tête du classement à l’issue du Diriyah E-Prix, troisième manche du Championnat du Monde ABB FIA Formula E. La Formule E revient pour la quatrième manche de la saison 10 à Sao Paulo le 16 Mars prochain.

Cassidy avait déjà pris la troisième place lors de la course d’ouverture à Mexico et a enchaîné avec le même résultat lors de la deuxième manche à Diriyah hier. Sur une excellente dynamique en ce début de saison, il réitère avec une victoire aujourd’hui sous la pression de Robin Frijns (Envision Racing) deuxième, et du poleman Oliver Rowland (Nissan FE Team) qui termine la course troisième. Frijns s’est envolé au départ pour voler la tête de course à Rowland dans le premier virage, mais Cassidy avait suffisamment de rythme et d’efficacité dans sa Jaguar I-TYPE 6 pour rester au contact des deux premiers et se frayer un chemin avec sa première activation de l’ATTACK MODE.

RIYADH STREET CIRCUIT, SAUDI ARABIA – JANUARY 27: Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 1st position, raises his trophy in celebration on the podium during the Diriyah ePrix II at Riyadh Street Circuit on Saturday January 27, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Simon Galloway / LAT Images)

Cassidy a su conserver son avantage avec son deuxième boost obligatoire de 50 kW et a accumulé une avance de 2,5 secondes. À partir de là, il n’a jamais regardé en arrière et a parfaitement géré sa course jusqu’au drapeau à damier, même si Frijns et Rowland n’étaient qu’à une seconde du pilote néo-zélandais dans le dernier quart de la course. Frijns scelle son retour sur le podium, le dernier datant du New York E-Prix 2022, tandis que Rowland décroche son premier podium depuis Séoul lors de la saison 8.

« C’est génial, je veux dire, c’est un tel rêve, a déclaré Nick Cassidy, n°37, Jaguar TCS Racing. J’ai une voiture incroyable et je suis tellement privilégié mais ici… c’est ça que l’on veut. Chaque victoire est spéciale, c’est juste le début du rêve. Je m’attends à une mauvaise journée, ça va forcément arriver un jour mais pour l’instant on roule, on roule. J’ai profité du départ – je pensais au départ que j’y étais allé trop fort – mais, vous savez, Jaguar TCS Racing m’a offert une voiture incroyable et je suis super chanceux. ” Tout cela permet à Nick Cassidy de prendre une avance de 18 points au Championnat du Monde des Pilotes devant Pascal Wehrlein Jean-Eric Vergne est troisième et Jake Dennis quatrième. Au classement par équipes, Jaguar TCS Racing a 29 points d’avance sur DS PENSKE.