Le Speed Golfeur Luke Willett établit le nouveau record du monde de vitesse en 18 trous

Dans le cadre de son voyage Never Settle en collaboration avec OnePlus, le golfeur professionnel britannique Luke Willett a établi un nouveau record du monde pour le tour de golf de 18 trous le plus rapide avec un temps enregistré de 36 minutes et 04 secondes.



Ce record a été établi lors du Missouri Speedgolf Open dans le Missouri, aux États-Unis, le dimanche 26 mai. Willett est aussi l’actuel détenteur du record du monde du 9 trous le plus rapide, avec un temps de 20 minutes et 12 secondes en novembre 2023



Luke Willett a déclaré « Je suis ravi d’avoir établi aujourd’hui le record du monde du tour de golf le plus rapide sur 18 trous, et d’apporter une nouvelle consécration au Speed-Golfing. Avec mon sponsor, OnePlus, nous espérons que ce record démontre que tout et n’importe quoi est possible pourvu que l’on adopte bonne attitude. »