ourquoi la Formule E laisse présager des choses passionnantes avec la nouvelle ère électrique de Jaguar

L’ambiance dans le paddock de Formule E de Monaco 2024 est électrisante. Jaguar est une marque synonyme de luxe et de performance, et approfondit la manière dont son programme de courses façonne l’avenir du design automobile.

A Monaco, la Formule E a dévoilé également la nouvelle voiture de course Gen 3 Evo qui sera utilisée lors de la 11e saison de Formule E l’année prochaine. La combinaison d’une technologie de pointe et de sensations fortes à grande vitesse est véritablement excitante (je recommanderais à toute personne intéressée par la course automobile d’assister à au moins une course de Formule E – c’est beaucoup plus abordable que la F1). Mais c’est aussi un aperçu d’un avenir durable pour la marque britannique…

Contrairement à la Formule 1, les équipes de Formule E courent toutes avec la même voiture. La seule chose qu’ils peuvent développer est le groupe motopropulseur électrique et le logiciel. La puissance du moteur est également plafonnée à 350 kW pour toutes les voitures, de sorte que les performances en course se résument en fin de compte à l’efficacité du groupe motopropulseur et à la capacité du pilote.

James Barclay, directeur de l’équipe Jaguar TCS Racing, explique : « Une fois que nous avons conçu notre matériel, nous devons le piloter pendant deux ans. Mais le logiciel, nous pouvons le mettre à jour entre les courses. Ainsi, à chaque course, nous effectuons un énorme travail pour mettre à jour le logiciel de nos voitures et les rendre plus performantes.

Quel impact cela a-t-il sur votre voiture de route ? Barclay explique : « Les logiciels sont absolument pertinents pour les futures voitures de route. Un peu comme un smartphone, nous pouvons mettre à jour le logiciel via des mises à jour en direct, et les voitures fonctionnent alors mieux. Nous l’avons vu dans le passé. Nous avons augmenté l’autonomie de la Jaguar I-Pace de 20 kilomètres grâce à nos apprentissages en course électrique.

Jaguar a également beaucoup appris de ses partenaires, notamment en matière de matériaux. Par exemple, les semi-conducteurs en carbure de silicium de Wolfspeed ont été utilisés dans les groupes motopropulseurs développés en interne par l’équipe de Formule E. Les dispositifs en carbure de silicium permettent une recharge plus rapide et plus efficace et augmentent l’autonomie des véhicules électriques. Ces semi-conducteurs en carbure de silicium feront leurs débuts dans les véhicules Range Rover cette année et dans la nouvelle Jaguar entièrement électrique en 2025.