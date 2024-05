Tudor dévoile une Black Bay 58 en édition limitée avec un cadran spécial célébrant la deuxième star de l’Inter Milan

Ce modèle en édition limitée est un incontournable pour les fans de football et les fans de montres.



Si vous n’êtes pas fan du chronographe Pink Black Bay de Tudor lancé plus tôt cette année en collaboration avec Jay Chou (et, dans une certaine mesure, l’Inter Miami CF – l’équipe de football MLS de David Beckham), vous préférerez peut-être ce modèle spécial Black Bay 58. Cette montre a été créée pour célébrer la deuxième étoile de l’Inter Milan et reprend les couleurs emblématiques de l’équipe : le bleu et le noir. Pour ceux qui ne suivent pas le football italien, en Serie A, une équipe gagne une étoile qui est apposée de manière permanente sur son maillot tous les 10 titres remportés. L’Inter Milan, après une excellente saison et avec cinq matches à jouer, est devenu champion d’Italie, remportant son 20e Scudetto et décrochant sa deuxième étoile. Le cadran présente le logo de l’Inter à six heures, ainsi que les deux étoiles qu’ils ont gagnées, imprimées en doré.

Un motif dégradé ombré, passant du bleu au centre au noir en périphérie, ajoute un effet visuel saisissant à ce cadran exclusif.

En ce qui concerne le boîtier et le bracelet, c’est une Black Bay 58 standard – un excellent boîtier en acier de 39 mm étanche à 200 mètres. À l’intérieur se trouve le calibre manufacture MT5402 (COSC), un mouvement mécanique à remontage automatique doté d’une réserve de marche d’environ 70 heures. Cette nouvelle Black Bay 58 sera portée par les joueurs de l’Inter Milan et est limité à 1908 pièces numérotées. Elle est disponible pour 4350 € dans les boutiques Tudor à Milan et à Rome ainsi que dans tous les points de vente Tudor dans toute l’Italie.